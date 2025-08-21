Общество

Завтрак отличника: Полезные бутерброды

С началом учебного года каждое утро в семьях с детьми начинается с завтрака. Его нельзя пропускать, потому что учебная нагрузка предполагает большой расход энергии. И утренний прием пищи заряжает школьников этой энергией на целый день. О том, что приготовить детям на завтрак, чтобы он был не только вкусным, но и полезным, узнала Псковская Лента Новостей.

Фото здесь и далее: из ВК-сообщества «Молочные продукты Пушкиногорья»

Если ребенку надоели утренние каша и омлет, приготовьте вкусные бутерброды или тосты. Возможно, с точки зрения пользы для здоровья такие завтраки - не самое удачное решение, но, если ребенок предпочитает перед школой именно такую еду, наша задача - сделать ее максимально полезной.

Не ограничивайтесь привычными сочетаниями вроде сыра с огурцом или колбасы с помидорами. Попробуйте варианты легкой и полезной закуски. Такой завтрак надолго зарядит энергией ваших детей!

Бутерброды с редисом

Ингредиенты:

4 куска ржаного хлеба с тмином

50 г сливочного масла «Молочные продукты Пушкиногорья»

50 г творога «Молочные продукты Пушкиногорья»

1 яйцо

2 пера зеленого лука

5 веточек укропа

1 зубчик чеснока

6 редисок

соль

свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

Шаг 1. Мелко нарежьте шнитт-лук, укроп и чеснок. Редиску нарежьте тонкими кружочками. Очистите яйцо и разомните вилкой. Взбейте масло с творогом, посолите и поперчите. Добавьте яйцо и зелень, перемешайте. Намажьте хлеб творожной массой, сверху уложите кружочки редиса.

Шаг 2. Подрумяньте кусочки чиабатты на гриле или в духовке, сбрызните оливковым маслом и натрите чесноком. Разложите начинку на хлеб и подавайте.

Школьник любит бутерброды посытнее? Можно добавить кусочки копченой курицы, ветчины или лосося.

Тосты с творогом и грушами

Ингредиенты на 4 порции:

хлеб для тостов – 4 куска

творог «Молочные продукты Пушкиногорья» – 200 г

сметана «Молочные продукты Пушкиногорья» – 2–3 ст. л.

большая твердая груша – 1 шт.

брусника – 100 г,

сахар – 3 ст. л.

сливочное масло «Молочные продукты Пушкиногорья»

мята для подачи

Рецепт приготовления:

Шаг 1. Смешайте творог со сметаной, чтобы получилась нежная масса. Добавьте 1 ст. л. сахара и перемешайте.

Шаг 2. Бруснику смешайте с 1 ст. л. сахара и оставьте на 5 мин.

Шаг 3. Очистите грушу от кожуры и нарежьте дольками. Разогрейте на сковороде сливочное масло. Добавьте 1 ст. л. сахара и перемешайте. Положите дольки груш и жарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Шаг 4. Приготовьте тосты в тостере или запеките в духовке. Намажьте тосты творожной массой, сверху выложите ломтики груши и бруснику. Украсьте листочками мяты.

Приятного аппетита! И вперед за «пятерками»!

