Общество

Завтрак отличника: Так красиво, что хочется съесть!

28.08.2025 10:54|ПсковКомментариев: 0

С началом учебного года каждое утро в семьях с детьми начинается с завтрака. Его нельзя пропускать, потому что учебная нагрузка предполагает большой расход энергии. И утренний прием пищи заряжает школьников этой энергией на целый день. О том, что приготовить детям на завтрак, чтобы он был не только вкусным, но и полезным, узнала Псковская Лента Новостей. 

 

Фото здесь и далее: из ВК-сообщества «Молочные продукты Пушкиногорья»

Ранние подъемы после длительных каникул — настоящая проблема. Дети с трудом просыпаются, а ведь им нужно практически сразу включаться в учебный процесс. Поэтому завтрак должен быть не только полезным, но радовать ребенка.

В чем заключается основной секрет хорошего завтрака? В подаче! Самое важное – чтобы приготовленные блюда были красиво оформлены, вызывали интерес и, конечно, желание попробовать их. 

Бутерброды «Божья коровка»

Ингредиенты на 12 порций: 

  • Хлеб (тостерный) - 1 
  • Плавленый сыр сливочный «Молочные продукты Пушкиногорья» - 2
  • Помидоры черри - 12 шт.
  • Маслины (консервированные без косточек) 300 гр
  • Салат-латук (можно 14 листьев) - 12 шт.
  • Укроп - для украшения

Рецепт приготовления: 

Шаг 1. Хлеб (нарезанный на кусочки) слегка высушиваем в тостере или духовке. После того как он слегка остынет, намазываем плавленый сыр.

Шаг 2. Укладываем на широкое блюдо листья салата, сверху на них полуготовые бутербродики.

Шаг 3. Помидоры черри режем пополам. Укладываем по две половинки помидорок в противоположные углы хлеба. 

Шаг 4. Берём по одной маслине, отрезаем треть от неё и делаем из неё голову божьей коровки, из остальной маслины ножки. 

Шаг 5. Посыпаем бутерброды порезанной зеленью укропа.

Сэндвичи-кошки

Ингредиенты на 10 порций:

  • 10 ломтиков ветчины
  • 300 г плавленого сыра с зеленью «Молочные продукты Пушкиногорья» 
  • 20 тонких кусков хлеба
  • зеленый лук, маслины и красный болгарский перец для украшения

Рецепт приготовления: 

Шаг 1. Вырезать из хлеба и ветчины одинаковые очертания головы кошки с ушами. 

Шаг 2. Смазать 10 кусков хлеба сыром с одной стороны, остальные десять – с двух сторон. 

Шаг 3. Собрать сэндвичи с ветчиной так, чтобы сверху оказалась сторона, намазанная сыром.

Шаг 4. Сделать «глаза» из маслин, «усы» из зеленого лука, «нос» из красного перца. 

Шаг 5. Выдержать в холодильнике полчаса и подавать.

Тост «крестики-нолики»

Ингредиенты на 1 порцию:

  • квадратный кусок хлеба – 1
  • небольшой кусочек сливочного масла «Молочные продукты Пушкиногорья»
  • маслины без косточки – 2
  • ломтик сыра «Гауда» от «Молочных продуктов Пушкиногорья» – 1 
  • ломтик рыжего чеддера – 1 
  • ломтик ветчины – 1

Рецепт приготовления: 

Шаг 1. Поджарьте хлеб в тостере или на сухой сковородке, смажьте его маслом, сверху положите кусочек сыра «Гауда». 

Шаг 2. Из полосок чеддера сделайте на тосте «клеточки», как для игры в «крестики-нолики». 

Шаг 3. Из полосок ветчины сделайте крестики, а из нарезанных кружочками маслин – нолики. Слегка поджарьте в тостере или духовке. 

Приятного аппетита! И вперед за «пятерками»! 

Теги: #Молочные продукты Пушкиногорья
Источник: Псковская Лента Новостей
