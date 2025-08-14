Общество

В России выявили свыше 470 тыс. нелегально занятых работников

В первом полугодии 2025-го в России выявили более 470 тыс. нелегально занятых работников. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда. Для сравнения, с января по июнь 2024-го их обнаружили около 370 тыс.

Отмечается, что речь идет о неправильно оформленных трудовых договорах с работниками, а также об их отсутствии, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, также среди них — выплаты «в конверте» и неофициальная подработка. По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, чаще всего теневая занятость распространена в таких сферах экономики, как строительство, сфера услуг, общественное питание и розничная торговля.

Обе стороны трудовых отношений — работник и работодатель — имеют риски от этого. Однако положение нанятого оказывается более уязвимым — он теряет пенсионные накопления, оплачиваемые больничные и декретные отпуска, отметил Чернов. Эксперт уточнил: что в случае конфликта у человека не получится защитить свои права.

В то же время ответственность за нарушения трудового законодательства в основном лежит на работодателе. Например, есть риск административного штрафа до 100 тыс. рублей, а также грозит уголовная ответственность.

Увеличение числа работников, занятых нелегально, показывает, что власти обращают пристальное внимание на эту проблему, отметила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, пишут «Известия».