Общество

«Разговоры о важном» в детских садах начнут проводить с сентября

С сентября в российских детских садах начнут проводить «Разговоры о важном», сообщается на сайте Минпросвещения.

«В сентябре — ноябре планируется провести апробацию проекта "Разговоры о важном" для дошкольных образовательных организаций», — заявили в ведомстве.

Воспитатели примут участие в методических семинарах, а затем изучат материалы, подготовленные Институтом изучения детства, семьи и воспитания, пишет РИА Новости.

Сначала проект запустят в 22 регионах, которые активно используют инновационные подходы в дошкольном воспитании. В их числе Москва, ДНР и ЛНР. Всего инициатива затронет 100 учреждений. Она рассчитана на детей в возрасте от трех до семи лет.

«Разговоры о важном» — цикл занятий в формате классного часа, которые проводят в школах по понедельникам начиная с 2022 года. Они направлены на развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание и историческое просвещение.

В прошлом году воспитатель вологодского детсада № 84 Надежда Воронцова предложила проводить такие занятия для детей с пяти лет в дошкольных учреждениях. С такой инициативой она выступила на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он поддержал ее, но призвал действовать в рамках разумного, консультироваться со специалистами и детскими психологами.