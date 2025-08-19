Псковcкая обл.
Общество

В российских школах появится новый предмет и сократится число контрольных

19.08.2025 15:06|ПсковКомментариев: 0

С начала нового учебного года в школах вступит в силу ряд нововведений, заявила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Впереди новый учебный год! Рассказываем, какие изменения ожидаются с 1 сентября», — говорится в публикации.

Новая оценка

В некоторых школах в пробном режиме введут оценки за поведение. Минпросвещения в июле сообщало, что для проведения эксперимента выбрали 84 школы. Они находятся в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.

Право выставлять оценку за поведение могут дать классному руководителю. Затем итоги, включая промежуточные результаты, обсудят с профессиональным сообществом и родителями. Они также оценят целесообразность дальнейшего расширения проекта на другие регионы.

Контрольные работы

Контрольные работы теперь будут занимать не больше десяти процентов учебного времени по каждому предмету. Согласно новым правилам, школьники будут выполнять их в течение одного или двух уроков (длительность каждого составляет не более 45 минут).

Длительность практической работы, не представляющей собой форму контроля, будет составлять один урок.

Правила сдачи ЕГЭ

Львова-Белова отметила, что в пунктах сдачи ЕГЭ теперь смогут находиться родители школьников, чтобы контролировать соблюдение комфортных условий для экзаменуемых и защищать права выпускников. Об этом нововведении впервые сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Оказание медпомощи

В школах будет действовать новый порядок оказания медпомощи ученикам, появится должность медицинской сестры-специалиста, а для медпунктов изменится стандарт их оснащения. Новая категория медработников позволит улучшить диагностику и лечение, а также повысить эффективность профилактических мероприятий.

Новый предмет

Из программы 5-7-х классов исключат обществознание, но при этом появится курс «История нашего края». Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что обществознание, начиная с 1 сентября 2026 года, будет изучаться с 9-го класса.

Источник: РИА Новости 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
