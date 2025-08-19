Общество

Михаил Ведерников и Андрей Царев обсудили развитие системы сопровождаемого проживания людей с инвалидностью

Псковская область активно развивает систему сопровождаемого проживания людей с инвалидностью, об этом на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым рассказал директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

Андрей Царев рассказал, что сейчас в Пскове функционируют шесть квартир для организации сопровождаемого проживания людей с различными ментальными нарушениями, две из них открыты в марте этого года. Он подчеркнул, что еще пять квартир будут открыты в Пскове в следующем году.

В настоящее время объекты недвижимости приобретены и передаются в Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и ты», которое является куратором программы сопровождаемого проживания в регионе. Планируется, что в квартирах будут проживать восемь взрослых человек. Расширение действия программы позволит увеличить число людей с инвалидностью с такой формой комплексного сопровождения до 23.

«Это хорошая альтернатива стационарному обслуживанию людей в психоневрологических интернатах. Проживание в квартирах позволяет им быть гораздо ближе к обществу, по мере своих возможностей активнее включаться в жизнь социума. Более чем 10-летний опыт такой работы с подопечными показывает существенные результаты адаптации граждан», — отметил Андрей Царев и поблагодарил правительство региона за поддержку и участие в реализации столь значимого социального проекта.

В продолжение встречи Михаил Ведерников и Андрей Царев обсудили развитие в регионе системы комплексного сопровождения людей с различными нарушениями через всю жизнь, которая реализуется в рамках профильной концепции Псковской области и стратегической программы уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Под опекой социальных организаций и НКО, реализующих многообразие форм инклюзивной работы, находится порядка тысячи человек. Граждане с различными нарушениями развития в регионе активно вовлекаются в бытовую, образовательную и профессиональную деятельность.

При этом Псковская область продолжает активно делиться своим опытом и наработками в социальной сфере с коллегами из других регионов, отметил Андрей Царев. В этом году псковские специалисты познакомили с принципами работы сопровождения людей с особенностями здоровья от рождения и до старости представителей соцучреждений Калининградской и Нижегородской областей. Работа по повышению квалификации продолжается и в отношении специалистов псковских учреждений.

Отдельно Андрей Царев рассказал о развитии в Псковской области проекта «Путь к школе», который направлен на поддержку семей, воспитывающих детей-дошкольников с особенностями ментального развития в возрасте от 3 до 9 лет. Руководитель Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения отметил большой интерес к проекту в регионе даже летом. Уже второй год подряд дети вместе с родителями участвуют в мероприятиях профильного лагеря. В этом году он организован в Пушкиногорском муниципальном округе. В 2-х сменах лагеря приняли участие 12 семей. На увлекательных занятиях под руководством педагогов они закрепили полученные за год навыки формирования учебного поведения и коммуникации.

Михаил Ведерников отметил, что опыт Псковской области в вопросах адаптации граждан с ментальными нарушениями во многих регионах признается передовым, и поблагодарил за комплексную работу, отметив, что это важнее направление, нацеленное на социализацию особенных людей в обществе.