Общество

Инвентаризацию нестационарных торговых объектов проводят в Новоржевском округе

На территории Новоржевского муниципального округа проводится инвентаризация существующих нестационарных торговых объектов и мест их размещения. Об этом пишет глава Новоржевского округа Любовь Трифонова в соцсети ВКонтакте.

Фотография: Любовь Трифонова / ВКонтакте

Администрация округа просит всех владельцев НТО предоставить копии договоров аренды земельных участков и договоров о размещении НТО в отдел экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрация Новоржевского муниципального округа, либо на адрес электронной почты: novorzhev@reg60.ru в срок до 28 августа.

Также просят обратить внимание, что у всех владельцев НТО и торговых объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами должны быть заключены договоры с ООО «Экогрупп». По всем вопросам заключения договоров с ООО «Экогрупп» можно обращаться по телефонам: (8112)20-14-31, 20-14-32.