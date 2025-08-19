Общество

УФСИН и региональный фонд «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве

Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Псковской области и региональный фонд «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве, нацеленное на ресоциализацию и всестороннюю поддержку ветеранов СВО, в отношении которых применяется пробация. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФСИН.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Подписи под документом поставили председатель областного фонда Надежда Васильева и врио начальника УИИ Мария Цебро. Соглашение призвано повысить эффективность взаимодействия сторон в вопросах коррекции социального поведения, социальной адаптации и реабилитации лиц, в отношении которых применяется пробация, а также предотвращения повторных преступлений. Важным аспектом станет информирование общественности о деятельности в сфере пробации.

Предметом соглашения является реализация положений федерального закона «О пробации в Российской Федерации» от 06.02.2023 № 10-ФЗ в отношении участников СВО. В рамках сотрудничества фонд и УИИ окажут всестороннюю помощь ветеранам, включая психологическую, юридическую и медицинскую поддержку, правовое просвещение, предоставление мер социальной поддержки и содействие в трудоустройстве.