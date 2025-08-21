Общество

Более 260 нарушений установило псковское УФАС на товарных рынках за полгода

В УФАС России по Псковской области поступило 525 обращений, заявлений и жалоб за первое полугодие 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

По итогам работы управления за первое полугодие на различных товарных рынках установлено 266 нарушений. К административной ответственности привлечено 72 юридических и должностных лица.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях:

выдано 46 предупреждений;

вынесено 26 постановлений о назначении наказания в виде административного штрафа;

внесено два представления о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Общая сумма назначенных административных штрафов в первом полугодии 2025 года – 14 млн 575 тысяч рублей. Общая сумма взысканных административных штрафов – 7 млн 601,5 тысячи рублей, с учетом назначенных штрафов в 2024 году и с учетом 50% оплаты в льготный период.