Общество

Временные пломбы продают в интернете без документов

У большинства наборов для самолечения зубов, которые свободно продаются в интернете, нет разрешительных документов, подтверждающих качество и безопасность этого товара, заявили в международной ассоциации «Антиконтрафакт».

Речь идет о сертификатах соответствия и регистрационных удостоверениях (выдает Росздравнадзор). Первые подтверждают безопасность и соответствие продукта или услуги определенным стандартам и техническим условиям. Вторые — внесение товара в Государственный реестр медицинских изделий.

Стоматологические пломбы относятся к медицинским изделиям, соответственно они должны быть зарегистрированы в установленном порядке в Росздравнадзоре, рассказал «Известиям» руководитель Центра защиты правообладателей международной ассоциации «Антиконтрафакт» Александр Носенко.

«На каждое такое изделие у продавца должно быть оформлено регистрационное удостоверение, и сертификат соответствия в данной ситуации заменить его не может. Отсутствие регистрационного удостоверения говорит о том, что безопасность и качество продукции не подтверждено», — добавил он.

Между тем, как показал проведенный экспертами ассоциации выборочный анализ находящихся в открытом доступе карточек товара, у многих таких наборов разрешительных документов нет. А также зачастую нет названия и нормальной упаковки. Продавцы продают материл для пломб россыпью в полиэтиленовых пакетиках, на которых отсутствуют идентификационные признаки.

Речь идет об обращении фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, рассказал вице-президент Ассоциации организаций экспертизы качества лекарственных препаратов и иной продукции, юрист Антон Талызенков.

«Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от 500 тыс. руб. до двух миллионов рублей», — сказал юрист.

«Лечить» зуб такой временной пломбой опасно, рассказала врач стоматолог-терапевт Бэлла Дышекова.

Это может привести к осложнениям — периоститу, остеомиелиту и в худшем случае к флегмоне, пишут «Известия».

«А флегмона — это уже пограничное состояние между жизнью и смертью, и это очень серьезно», — предупредила стоматолог.