Общество

БОПЭТ пленки с химическим покрытием вошли в тройку самых популярных продуктов компании «Титан-Полимер»

21.08.2025 10:35|ПсковКомментариев: 0

Пленка ПЭТ с химическим покрытием входит в тройку наиболее востребованной у потребителей продукции наряду с пленками с коронной обработкой и твист-эффектом. Доля ее производства на предприятии составляет 70% процентов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода «Титан-Полимер», за первое полугодие 2025 года рост продаж пленок с химическим покрытием по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 65%.

Фото: «Титан-Полимер»

Основные потребители продукции – компании, производящие гибкую упаковку. Пленку с химическим покрытием отличают высокие физические и оптические свойства, высокая адгезия к различным краскам, клеям и покрытиям высокая адгезия к различным краскам, клеям и покрытиям, а также стабильность сохранения адгезионных свойств со временем.

Пленка с химическим покрытием широко используется при изготовлении пищевой упаковки и упаковки для товаров бытовой химии, блистеров под медикаменты, для ламинирования.

«Сегодня пленки, выпускаемые заводом "Титан-Полимер", востребованы у крупных отечественных и зарубежных компаний – производителей гибкой упаковки, кабельной продукции, электротехники, строительных материалов. Современные технологии, которые применяются при их изготовлении – обработка коронным разрядом, нанесение различных видов полимерных покрытий, металлизация, – позволяют удовлетворить разнообразные запросы наших заказчиков в области качества и характеристик изделий», - отметил коммерческий директор завода «Титан-Полимер» Максим Филиппов. 
Источник: Псковская Лента Новостей
