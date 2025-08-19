Общество

БОПЭТ пленки с химическим покрытием вошли в тройку самых популярных продуктов компании «Титан-Полимер»

Пленка ПЭТ с химическим покрытием входит в тройку наиболее востребованной у потребителей продукции наряду с пленками с коронной обработкой и твист-эффектом. Доля ее производства на предприятии составляет 70% процентов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода «Титан-Полимер», за первое полугодие 2025 года рост продаж пленок с химическим покрытием по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 65%.

Фото: «Титан-Полимер»

Основные потребители продукции – компании, производящие гибкую упаковку. Пленку с химическим покрытием отличают высокие физические и оптические свойства, высокая адгезия к различным краскам, клеям и покрытиям высокая адгезия к различным краскам, клеям и покрытиям, а также стабильность сохранения адгезионных свойств со временем.

Пленка с химическим покрытием широко используется при изготовлении пищевой упаковки и упаковки для товаров бытовой химии, блистеров под медикаменты, для ламинирования.