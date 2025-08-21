Общество

ТОС улучшит игровую площадку в великолукской деревне Переслегино

В деревне Переслегино Великолукского района улучшат игровую площадку. Об этом пишет глава района Алексей Кузьмин в своём Telegram-канале.

Фотографии: Алексей Кузьмин / Telegram-канал

Алексей Кузьмин с активистами ТОС «Подкова» деревни Переслегино обсудил важные шаги по реализации выигранного гранта.

В рамках этого проекта планируется значительно улучшить игровую площадку, добавив новые интересные элементы для детей, а также оборудовать удобную парковку для автомобилей.

«Школьный двор – это не просто место для игр ребят, но и настоящий центр притяжения для многих жителей Переслегино, поэтому мы с нетерпением ждем воплощения этих планов в жизнь!» - пишет глава Великолукского района.