Общество

Мессенджер МAX войдет в перечень программ для обязательной предустановки

Национальный мессенджер МAX с 1 сентября войдет в перечень программ для обязательной предустановки на устройства, сообщили в пресс-службе правительства.

«Цифровая платформа MAX войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В списке таких программ MAX заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023-го», — говорится в заявлении.

Кроме того, с 1 сентября российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi).

В марте VK запустил бета-версию MAX, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play, пишет РИА Новости.

Пользователи уже могут:

подписаться на каналы;

ставить реакции;

настраивать уведомления;

закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки.

В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу «Госуслуги». Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​