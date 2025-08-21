Общество

Суд запретил мем с цитатой о цыганах из фильма «Большой куш»

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и признал запрещенной к распространению информацию, содержащую признаки разжигания ненависти к цыганам. Об этом говорится в материалах.

«Признать информацию, размещенную в сети Интернет на сайтах: (перечисление 5 web-страниц - прим. ред.), запрещенной к распространению на адрес. Решение суда в части признания информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на адрес подлежит немедленному исполнению», - говорится в документе.

Согласно материалам дела, в перечень запрещенных ресурсов вошли публикации, содержащие оскорбительные высказывания и мемы, в том числе широко распространенная цитата из фильма Гая Ричи «Большой куш» («Ненавижу, <...>, цыган»). Кроме того, блокировке подлежат обсуждения на интернет-форумах и статьи с негативными высказываниями, признанные экстремистскими по содержанию, пишет ТАСС.

Ранее Новгородский суд признал мем с лягушонком Пепе в парике символикой ЛГБТ*.

