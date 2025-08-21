Общество

Михаил Ведерников оценил обновленный Пустошкинский центр образования

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 21 августа, находится с рабочей поездкой в Пустошкинском и Себежском районах. Во время осмотра объектов его сопровождают председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, руководители муниципалитетов и профильных исполнительных органов региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

В Пустошке губернатор посетил обновленный после капитального ремонта Пустошкинский центр образования. Раньше глава региона уже посещал образовательное учреждение, которое только готовилось к масштабным ремонтным работам.

Михаил Ведерников прошел по учебным классам и служебным помещениям, которые были приведены в порядок благодаря программе «Модернизация школьных систем образования». Капитального ремонта в здании не было с момента строительства. На весь комплекс работ было направлено более 90 миллионов рублей.

И. о. директора Пустошкинского центра образования Евгений Соловьев рассказал, что выделенные средства позволили заменить инженерные сети, смонтировать автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией, провести малярно-штукатурные работы в помещениях, а также заменить оконные и дверные блоки. Кроме того, была приобретена мебель для классов и оборудование для пищеблока.

Евгений Соловьев также сообщил губернатору о том, как организован образовательный процесс, в том числе и с использованием нового оборудования. В этом году при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» планируется оснастить кабинеты «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». Руководитель центра образования заметил, что теперь здесь созданы комфортные условия и для детей, и для педагогического коллектива.

Губернатор также осмотрел спортивный и актовый залы. Зал для занятий физкультурой не только полностью отремонтирован, но и оборудован спортивным инвентарем. «Сделали хорошо», — оценил глава региона. А вот для отремонтированного актового зала требуется приобретение новых стульев. Глава муниципалитета Юрий Кравцов заверил губернатора, что этот вопрос округ решит самостоятельно, и необходимая мебель будет приобретена к началу учебного года.

Здесь же губернатор пообщался с членами родительского комитета и активными жителями поселка, которые поделились тем, как проходил ремонт, а также рассказали о помощи в благоустройстве территории. Глава муниципалитета особо отметил активное участие Олега Шипилина и Дмитрия Бугрякова в поддержке участников специальной военной операции, сборе партии грузов, востребованных бойцами на передовой. Глава региона поблагодарил их за неравнодушие.

В правительстве отметили, что в состав Пустошкинского центра образования входит средняя общеобразовательная школа и два детских сада. В этом учебном году в школе будет 422 ребенка.

Кроме того, в Пустошке губернатор осмотрел отремонтированный на средства областной субсидии участок улицы Революции. На протяжении ряда лет идет планомерная работа по обновлению этой автодороги — одной из центральных в Пустошке.

В этом году на одном из участков подрядчик выполнил работы по ремонту водопропускной трубы, укладке асфальтобетонного покрытия не только на проезжей части, но и тротуаре. Ремонт был проведен на средства субсидии муниципалитету из областного бюджета.