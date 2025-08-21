Общество

Роспотребнадзор не советует купаться на трех пляжах в Псковской области

Три пляжа в Псковской области не соответствуют требованиям СанПиН, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

На 21 августа качество воды не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям:

в реке Ловать в районе пляжа города Великие Луки;

в реке Великой в районе пляжа города Пскова (улица Красноармейская);

в реке Великой в районе пляжа в Овсище.

Указанные зоны рекреации непригодны для отдыха. Результаты лабораторных исследований направлены в органы местного самоуправления муниципальных образований для ограничения эксплуатации.