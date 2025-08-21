Общество

«Деловая Россия» организовала в Пскове круглый стол вузов Югры и Северо-Запада

Круглый стол «Вузы Югры и Северо-Запада России: вместе к технологическому лидерству России» прошел на базе Псковского государственного университета. Мероприятие организовано региональным отделением «Деловой России», сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении.

Фото: региональное отделение «Деловой России»

В работе круглого стола приняли участие представители ведущих университетов Югры и Северо-Запада, бизнес-сообщества, государственных органов и эксперты в области обсуждаемой тематики – всего более 25 участников.

«Современные вызовы требуют переосмысления взаимодействия между вузами и промышленностью. Участники обсудили новые форматы сотрудничества науки и бизнеса, а также влияние программы “Приоритет-2030” на реализацию стратегических проектов технологического лидерства и процессы формирования кадрового потенциала нового поколения», – отметили в «Деловой России».

В ходе дискуссии были затронуты вопросы взаимодействия программы с системой высшего образования, включая оценку реализуемых образовательных программ, методологических подходов к обучению и форм сотрудничества между образовательными учреждениями и бизнес-сообществом.

«Для достижения технологического лидерства необходимо активное сотрудничество между государством, бизнесом и наукой. Государство должно создавать благоприятную регуляторную среду, поддерживать инновационные проекты и стимулировать инвестиции в высокие технологии. Бизнес должен активно внедрять новые технологии, развивать наукоемкое производство и создавать новые рабочие места. Наука должна обеспечивать бизнес передовыми знаниями и разработками, готовить высококвалифицированные кадры», - сказал председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников.

Генеральный директор Фонда развития инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» Инна Андреянова отметила, что «первым шагом на пути к технологическому лидерству является формирование сильной научной базы. Необходимо поддерживать фундаментальные исследования, развивать университеты и научные центры, привлекать талантливых ученых и инженеров. Именно они, благодаря своим знаниям и упорству, способны создавать прорывные технологии, которые лягут в основу будущих инноваций».