«Деловая Россия» организовала в Пскове круглый стол вузов Югры и Северо-Запада

Круглый стол «Вузы Югры и Северо-Запада России: вместе к технологическому лидерству России» прошел на базе Псковского государственного университета. Мероприятие организовано региональным отделением «Деловой России», сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении.
Фото: региональное отделение «Деловой России»
В работе круглого стола приняли участие представители ведущих университетов Югры и Северо-Запада, бизнес-сообщества, государственных органов и эксперты в области обсуждаемой тематики – всего более 25 участников.
В ходе дискуссии были затронуты вопросы взаимодействия программы с системой высшего образования, включая оценку реализуемых образовательных программ, методологических подходов к обучению и форм сотрудничества между образовательными учреждениями и бизнес-сообществом.
Генеральный директор Фонда развития инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» Инна Андреянова отметила, что «первым шагом на пути к технологическому лидерству является формирование сильной научной базы. Необходимо поддерживать фундаментальные исследования, развивать университеты и научные центры, привлекать талантливых ученых и инженеров. Именно они, благодаря своим знаниям и упорству, способны создавать прорывные технологии, которые лягут в основу будущих инноваций».