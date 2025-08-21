Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН 25 лет
День картофельного поля
инфографика регистрируем ТОС
Псков летние террасы
о работе профсоюзных здравниц
Задержание ректора ПсковГУ
нацпроект «Молодёжь и дети»
МАФы Пскова и Великих Лук
Чем трактор лучше ламборджини
Три кита успеха
 
 
 
ещё Общество 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 22.08.2025 09:540 Псковичи делятся фотографиями пауков-ос 22.08.2025 09:460 Расходы на сборы ребенка в школу в Пскове составляют в среднем 13 700 рублей – опрос  22.08.2025 09:390 Александр Котов: Российский триколор символизирует силу и достоинство великой державы 22.08.2025 09:340 Кому закон не писан 22.08.2025 09:150 Работодатели рассказали, какие проблемы зумеров они считают основными
 
 
 
Самое популярное 18.08.2025 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 18.08.2025 14:203 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте 18.08.2025 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО 17.08.2025 21:403 Псковичка завоевала титул «Первая Вице-Миссис Россия - 2025» 18.08.2025 18:180 Рейтингомер: новый военком, ложная сирена и дело о клевете
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Работодатели рассказали, какие проблемы зумеров они считают основными

22.08.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Большинство работодателей довольны работой молодых специалистов, при этом 11% выразили неготовность нанимать таких сотрудников в штат. Основной проблемой зумеров руководители считают их зависимость от гаджетов и соцсетей, свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-опросов Anketolog.ru, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос провели среди 1 800 владельцев компаний, директоров, их заместителей и руководителей отделов, которые имеют в своем штате работников, рожденных с 1997 года по 2007 год.

"Отношение к молодым специалистам, родившимся после 1997 года, в целом позитивное. 78% работодателей заявили, что удовлетворены их работой, и лишь 12% признались в обратном. Зумеров ценят за умение быстро осваивать новые технологии (72%), креативность (44%), развитые коммуникативные навыки (38%) и стремление к саморазвитию (32%). Также отмечается их высокая скорость выполнения задач (31%) и способность эффективно работать в команде (26%)", - говорится в итогах опроса.

89% работодателей уверенно заявляют, что готовы нанимать зумеров и в будущем, но 11% выразили неготовность нанимать таких сотрудников в штат. Вопрос об эффективности представителей поколения Z вызывает споры: 39% считают их немного более продуктивными, 35% - менее.

При этом наиболее распространенной проблемой работодатели считают чрезмерную зависимость молодых сотрудников от гаджетов и социальных сетей (58%). Также часто упоминаются завышенные ожидания от условий труда (49%), нехватка ответственности (49%), сложности с дисциплиной (43%) и недостаточная усидчивость (41%). Кроме того, не всегда легко выстраиваются коммуникации между поколениями: 23% руководителей отмечает определенные барьеры в общении с молодыми специалистами.

Аналитики отмечают, что зумеры предъявляет особые требования к условиям труда, и работодателям приходится их учитывать. Так, зумеры ждут от работы не только высокой заработной платы (70%), но и гибкого графика (52%), возможности удаленного формата (49%), карьерного роста (32%) и дополнительных льгот вроде ДМС или оплаты фитнеса (32%).

Чтобы быть более привлекательными для молодых специалистов, компаниям все чаще приходится идти на компромиссы, такие как внедрение гибкого графика (41%), удаленной работы (36%), неформальный стиль общения (38%) и активное использование современных технологий (31%). В то же время более половины работодателей (51%) замечают, что молодые сотрудники не стремятся к руководящим должностям. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 157 человек
22.08.2025, 10:330 Августовское областное педагогическое совещание проходит в Пскове 22.08.2025, 10:230 Насмерть сбившему пешехода на улице Коммунальной псковичу вынесли приговор 22.08.2025, 10:230 Большой концерт-премьера состоится в Доме офицеров Пскова 12 сентября 22.08.2025, 10:130 На острове имени Залита устроили уличный кинопоказ советских мультфильмов
22.08.2025, 09:590 Жилой дом горел в псковской деревне Марковка 22.08.2025, 09:540 Псковичи делятся фотографиями пауков-ос 22.08.2025, 09:460 Расходы на сборы ребенка в школу в Пскове составляют в среднем 13 700 рублей – опрос  22.08.2025, 09:390 Александр Котов: Российский триколор символизирует силу и достоинство великой державы
22.08.2025, 09:340 Кому закон не писан 22.08.2025, 09:150 Работодатели рассказали, какие проблемы зумеров они считают основными 22.08.2025, 09:000 «Деловая Россия» организовала в Пскове круглый стол вузов Югры и Северо-Запада 22.08.2025, 08:400 Аэростаты с российским триколором поднялись в Великих Луках утром 22 августа
22.08.2025, 08:200 Роспотребнадзор рассказал о прививках перед поступлением в первый класс 22.08.2025, 08:000 Т2 развернула VoWiFi на федеральном уровне 22.08.2025, 07:300 Юрист рассказала, как отказаться от поручительства по кредиту 22.08.2025, 07:010 День Государственного флага Российской Федерации отмечают 22 августа
21.08.2025, 22:000 Болезни даются человеку для осмысления ошибок в жизни, заявил психолог 21.08.2025, 21:400 Паук-оса замечен в Псковской области 21.08.2025, 21:200 Пять проектов создания комфортной городской среды от Псковской области победили на форуме 21.08.2025, 21:000 Изменений в структуре и содержании ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году не будет
21.08.2025, 20:400 Урок безопасности провели в детской деревне SOS в Псковском районе 21.08.2025, 20:200 Росгвардия приглашает псковичей на службу в ОМОН «Кром» 21.08.2025, 20:000 Занятость 1745 псковичей легализовали за 2025 год 21.08.2025, 19:400 73 человека погибли в России за год из-за взрывов бытового газа
21.08.2025, 19:200 В Пскове стали известны победители конкурса проектов «Есть идея!» 21.08.2025, 19:000 Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» посвящен военному священнику Александру Смирнову 21.08.2025, 18:590 Выставку об оперной судьбе «Бориса Годунова» открыли в «Михайловском». ФОТО 21.08.2025, 18:400 «Праздник двора» прошёл на улице Завеличенской в Пскове
21.08.2025, 18:190 На участке трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 22 августа 21.08.2025, 18:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 августа 21.08.2025, 17:570 Фотофакт: Продолжается строительство гостиницы на псковской ТЭЦ 21.08.2025, 17:500 «Сообразим на троих»: Время переговоров, политический забег и цензура в культуре. ВИДЕО
21.08.2025, 17:370 Два недобросовестных подрядчика заявлялись на вывоз тел из великолукской больницы 21.08.2025, 17:330 Женщина на мужской территории 21.08.2025, 17:300 Глава Великих Лук помог собраться в школу шести юным горожанам 21.08.2025, 17:250 С точностью до бита: число проверок скорости в сервисе QMS превысило 1 миллион
21.08.2025, 17:200 О придуманной Пушкиным пещере и о цензоре, «склонном потворствовать литераторам»: завершён первый день научных чтений в «Михайловском» 21.08.2025, 17:160 День в истории ПЛН. 21 августа 21.08.2025, 17:131 «Гайд-парк»: «Политический забег. ЕДГ-2025». ВИДЕО 21.08.2025, 17:100 Новый автомагазин начал обслуживать жителей Островского района
21.08.2025, 17:080 Верхний слой асфальта на улице Максима Горького в Пскове начнут укладывать 21 августа 21.08.2025, 17:040 «Дом Марины Мнишек» в Пскове выставлен на продажу за рубль 21.08.2025, 17:020 Власти Пскова заказали ремонт трех проездов возле многоквартирных домов 21.08.2025, 16:550 Михаил Ведерников оценил обновленный Пустошкинский центр образования
21.08.2025, 16:450 В Псковской области вскрыли заключение 67 договоров с нарушением антимонопольного законодательства  21.08.2025, 16:440 Ввоз 953 партий продуктов из-за границы пресекли с начала года в Псковской области 21.08.2025, 16:340 В МВД рассказали о новой схеме мошенничества при оплате ЖКХ 21.08.2025, 16:220 По квотам на целевое обучение в медицинские вузы поступили 142 псковских студента
21.08.2025, 16:210 Обложку на паспорт и картхолдер подарят молодым избирателям в Псковской области 21.08.2025, 16:190 Банки будут проверять клиентов на влияние мошенников при выдаче наличных 21.08.2025, 16:170 Прививочная кампания против гриппа в Псковской области стартует 25 августа 21.08.2025, 16:110 Волонтёры собрали мусор в Корытовском лесопарке
21.08.2025, 15:530 Спрос на образовательные кредиты в Псковской области вырос на 60% в 2025 году 21.08.2025, 15:490 Современное фруктохранилище создал при грантовой поддержке себежский фермер 21.08.2025, 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 21.08.2025, 15:301 В Великих Луках наградили регионального победителя международной акции «Диктант Победы»
21.08.2025, 15:261 Игорь Сопов: Почти четыре тысячи псковичей уже зарегистрировались на ДЭГ 21.08.2025, 15:230 Подъем аэростатов с российским триколором запланирован в Великих Луках утром 22 августа  21.08.2025, 15:210 Россиянам рассказали о возможности получить соцвыплаты до 350 тысяч рублей 21.08.2025, 15:160 Фестиваль «Безопасный город» пройдёт в Пскове в преддверии учебного года
21.08.2025, 15:010 Минпросвещения создаст комиссии по защите чести и достоинства учителей 21.08.2025, 14:481 Роспотребнадзор не советует купаться на трех пляжах в Псковской области 21.08.2025, 14:450 Более 260 нарушений установило псковское УФАС на товарных рынках за полгода 21.08.2025, 14:390 700 человек обойдут псковских избирателей с целью информирования о выборах
21.08.2025, 14:370 Губернатор оценил благоустройство Петровской горы в Себеже 21.08.2025, 14:340 Грибники нашли в великолукском лесу артиллерийский снаряд 21.08.2025, 14:310 Общественная наблюдательная комиссия проверила условия в себежской колонии 21.08.2025, 14:270 Суд запретил мем с цитатой о цыганах из фильма «Большой куш»
21.08.2025, 14:210 ТОС улучшит игровую площадку в великолукской деревне Переслегино 21.08.2025, 14:150 Кандидат должен быть в хорошей спортивной форме — Игорь Сопов 21.08.2025, 14:130 Псковичам напомнили правила трудоустройства подростков в выходные дни с 1 сентября 21.08.2025, 13:580 Дожди и грозы прогнозируют местами по Псковской области 22 августа
21.08.2025, 13:520 Ведутся переговоры о поединке великолукского боксера Шехова за временный пояс WBA 21.08.2025, 13:440 В псковской библиотеке пройдёт познавательно-интерактивная игра «Россия в деталях» 21.08.2025, 13:310 На участке дороги Пушкинские Горы – Локня начали укладывать верхний слой асфальта 21.08.2025, 13:190 Игорь Иванов: Профсоюзы будут наблюдать за прозрачностью выборов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru