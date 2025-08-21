Общество

Сервисы рассказали о росте числа вакансий для подростков в нескольких сферах

Количество вакансий, доступных кандидатам от 16 лет, выросло в этом году в нескольких сферах, сообщили в рекрутинговых сервисах.

Лидером по росту числа предложений, доступных кандидатам от 16 лет, стала профессия специалиста поддержки, следует из данных «Авито Работы». Количество таких вакансий увеличилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Эти сотрудники, как правило, должны уметь отвечать по шаблонам, а затем направлять вопрос техническому специалисту.

Кроме того, поваров-кассиров от 16 лет в заведения общепита искали на 63% чаще. Больше стало вакансий для курьеров и почтальонов.

«Чаще всего работодатели ищут молодых специалистов на массовые линейные позиции с невысоким порогом входа, после чего обучают непосредственно на рабочем месте», — отметили в сервисе.

Наибольшее количество вакансий, доступных соискателям от 16 лет размещают работодатели из ритейла, транспорта и логистики, ИТ-сферы и маркетинга, общепита и продаж, добавили в пресс-службе hh.ru. Школьникам от 14 до 16 лет чаще предлагают работу в качестве курьеров, промоутеров, клиентских менеджеров, операторов колл-центров, озеленителей, продавцов-консультантов, официантов. Студентам доступны такие профессии, как бармен или бариста, круглосуточные вакансии, а также профессии в сфере производства, строительства и других специфических отраслях, в которых для школьников есть ряд ограничений при трудоустройстве, пишут «Известия».