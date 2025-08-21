Общество

Россиян предупредили об изменениях в правилах оплаты труда

С сентября этого года меняются некоторые аспекты в сфере труда, заявил депутат Алексей Говырин.

«Главное для работников — новые правила расчета ночных смен. Теперь минимальная надбавка закреплена федерально: не менее 20 процентов от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час», — сказал он.

По словам парламентария, это позволит уравнять нижнюю планку для всех.

Кроме того, серьезно переработали и порядок исчисления среднего заработка: в новый документ добавили подробные списки выплат, которые следует учитывать при расчете отпускных, командировочных или выходных пособий, пишет RT.

Новый документ заменяет постановление, которое вступило в силу еще в 2007 году, уточнил Говырин.