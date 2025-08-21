Общество

52% псковичей поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели – опрос

Сегодня 52% псковичей являются сторонниками сокращенной недели. Только 28% респондентов высказались против. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Женщины мечтают о 4-дневке чаще мужчин. Молодежь до 35 лет — чаще тех, кто старше (61% против 43% среди граждан в возрасте 45+). Уровень поддержки идеи снижается с увеличением уровня дохода опрошенных: 68% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 46% среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч.

Планы горожан на третий выходной в случае, если 4-дневка будет официально утверждена: на первом месте — семья (30%), на втором — отдых (25%), на третьем — подработка (16%). Причем мужчины чаще говорят о том, что будут искать дополнительную работу, а у женщин третий выходной чаще ассоциируется с возможностью больше времени уделять отдыху, развитию, хобби, прогулкам и путешествиям.

Позиция компаний по вопросу о сокращенной рабочей неделе контрастирует с заинтересованностью работников. В условиях кадрового голода большинство работодателей отказывается даже обсуждать возможность изменения режима работы (87%). Лишь в 1 из 100 организаций утверждают, что внедрили 4-дневный график, а еще 3% рассматривают его как допустимый вариант.