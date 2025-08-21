Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
День картофельного поля
выгодные условия кредитования бизнеса
Псков летние террасы
инфографика регистрируем ТОС
вкусно и полезно плавленый сыр
МАФы Пскова и Великих Лук
Чем трактор лучше ламборджини
Три кита успеха
о работе профсоюзных здравниц
нацпроект «Молодёжь и дети»
 
 
 
ещё Общество 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 25.08.2025 10:010 Минтруда РФ предлагает расширить список профессий для альтернативной гражданской службы 25.08.2025 09:500 В связи с мощным потоком посетителей в Пушкинском заповеднике в дни золотой осени «отменят понедельники» 25.08.2025 09:410 52% псковичей поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели – опрос 25.08.2025 09:330 Россиян предупредили об изменениях в правилах оплаты труда 25.08.2025 09:000 Без бумаг: выгодные условия кредитования бизнеса в ПСБ
 
 
 
Самое популярное 18.08.2025 14:203 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте 18.08.2025 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 18.08.2025 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО 24.08.2025 09:206 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

52% псковичей поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели – опрос

25.08.2025 09:41|ПсковКомментариев: 0

Сегодня 52% псковичей являются сторонниками сокращенной недели. Только 28% респондентов высказались против. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Женщины мечтают о 4-дневке чаще мужчин. Молодежь до 35 лет — чаще тех, кто старше (61% против 43% среди граждан в возрасте 45+). Уровень поддержки идеи снижается с увеличением уровня дохода опрошенных: 68% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 46% среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч.

Планы горожан на третий выходной в случае, если 4-дневка будет официально утверждена: на первом месте — семья (30%), на втором — отдых (25%), на третьем — подработка (16%). Причем мужчины чаще говорят о том, что будут искать дополнительную работу, а у женщин третий выходной чаще ассоциируется с возможностью больше времени уделять отдыху, развитию, хобби, прогулкам и путешествиям.

Позиция компаний по вопросу о сокращенной рабочей неделе контрастирует с заинтересованностью работников. В условиях кадрового голода большинство работодателей отказывается даже обсуждать возможность изменения режима работы (87%). Лишь в 1 из 100 организаций утверждают, что внедрили 4-дневный график, а еще 3% рассматривают его как допустимый вариант.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 220 человек
25.08.2025, 10:050 «Беседка»: Как не попасть в беду на водоеме? 25.08.2025, 10:010 Минтруда РФ предлагает расширить список профессий для альтернативной гражданской службы 25.08.2025, 09:500 В связи с мощным потоком посетителей в Пушкинском заповеднике в дни золотой осени «отменят понедельники» 25.08.2025, 09:410 52% псковичей поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели – опрос
25.08.2025, 09:330 Россиян предупредили об изменениях в правилах оплаты труда 25.08.2025, 09:150 В Роспотребнадзор за лето поступило 14 жалоб на туроператоров 25.08.2025, 09:000 Без бумаг: выгодные условия кредитования бизнеса в ПСБ 25.08.2025, 08:400 Эксперты спрогнозировали дефляцию в России до конца сентября
25.08.2025, 08:200 Псковская область поднялась на 60 место в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКУ 25.08.2025, 08:000 Преимущества занятий спортом с тренером назвал Георгий Пономарев 25.08.2025, 07:300 В Госдуму внесут проект о ежегодной выплате семьям с детьми к 1 сентября 25.08.2025, 07:000 Россияне смогут добровольно ограничивать доступ к опасному контенту
24.08.2025, 22:000 Оксана Федорова поделилась впечатлениями от выступления на Вечере вокальной музыки в Пскове 24.08.2025, 21:400 IV Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» назначен на декабрь 24.08.2025, 21:200 Скончался режиссер фильмов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» Валерий Усков 24.08.2025, 21:000 Пять лет со дня основания отмечает Великолукский «Луки Парк»
24.08.2025, 20:400 В МЧС Псковской области напомнили о мерах пожарной безопасности в бане 24.08.2025, 20:200 Единые транспортные льготы предложили ввести для всех пенсионеров 24.08.2025, 20:000 Небольшое потепление прогнозируют в конце предстоящей недели на Северо-Западе России 24.08.2025, 19:400 Выпуск программы «100 мест, где поесть» из Пскова вышел в эфир 23 августа
24.08.2025, 19:200 На четырёх участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 25 августа 24.08.2025, 19:000 Псковская спортсменка окунулась в ледяные воды Приэльбрусья 24.08.2025, 18:400 Руководитель Псковского совета молодых литераторов покидает свой пост 24.08.2025, 18:200 Автомобиль врезался в забор на Вокзальной улице в Пскове
24.08.2025, 18:000 Свыше 15 тысяч человек посетили фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» в Пскове 24.08.2025, 17:400 До +18 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 25 августа 24.08.2025, 17:200 Мягкую игрушку украли с могилы младенца в Пскове 24.08.2025, 17:000 Гонки внедорожников «Ралли Offroad» прошли в Новоржеве
24.08.2025, 16:400 В Псково-Печерском монастыре началась подготовка к престольному празднику 24.08.2025, 16:200 Четыре самовольно размещённые вывески выявили в Пскове 24.08.2025, 16:000 Облачное цунами наблюдали над Псковским озером 24.08.2025, 15:400 День рождения чипсов отмечается 24 августа
24.08.2025, 15:200 Более 150 детей погибли в России на пожарах с начала 2025 года 24.08.2025, 15:000 Сотруднику МЧС по Псковской области вручили медаль «За спасение на пожаре» 24.08.2025, 14:400 Пропавшего великолучанина нашли на заправке 24.08.2025, 14:200 Сборная Псковской области представила регион на «Архипелаге 2025»
24.08.2025, 14:000 Россия возобновила импорт арбузов из Грузии впервые за два года 24.08.2025, 13:400 Выставка книг для родителей и педагогов открылась в Пскове 24.08.2025, 13:200 Объекты Псковского музея закроют на санитарные дни 24.08.2025, 13:000 Минпросвещения определило перечень обязательных школьных предметов
24.08.2025, 12:400 На острове Залита почтили память протоиерея Николая Гурьянова 24.08.2025, 12:200 Без перерыва можно читать не более 20 минут - офтальмолог 24.08.2025, 12:000 Грозы прогнозируются в Псковской области днём 24 августа 24.08.2025, 11:400 Псков стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды
24.08.2025, 11:201 Аэропорт Пскова открыли на взлет и посадку 24.08.2025, 11:000 Появилась новая схема мошенничества с удалённым доступом, рассказал юрист 24.08.2025, 10:400 Трёхдневная рабочая неделя ждёт россиян осенью 24.08.2025, 10:290 Неповторимый, процветающий, семейный: Великие Луки отметили 859-летие
24.08.2025, 10:200 Россиянам рассказали, как докупить стаж для выхода на страховую пенсию 24.08.2025, 10:020 Рейс из Москвы в Псков перенесли ещё на полчаса 24.08.2025, 09:400 На два часа задержали рейс самолёта из Москвы в Псков 24.08.2025, 09:206 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа
24.08.2025, 09:000 В Госдуме предложили снизить цены на общежития для студентов 24.08.2025, 01:120 Анита Цой выступила на псковском фестивале 23.08.2025, 22:000 В честь Дня города Великие Луки прошёл спортивный фестиваль 23.08.2025, 21:400 Великолучанина лишили свободы за сбыт наркотиков
23.08.2025, 21:200 Дедовический суд оштрафовал уроженца Узбекистана за нацистскую символику 23.08.2025, 21:150 День города в Великих Луках завершился ночным свечением аэростатов. ФОТО 23.08.2025, 21:100 Театр огня стал дополнением к заключению исторического праздника «Воевода Шуйский» 23.08.2025, 21:060 Исторический праздник «Воевода Шуйский»-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ
23.08.2025, 21:002 Жители Псковской области организовали незаконный въезд украинцев в Россию 23.08.2025, 20:400 Группа «Вольный ветер» выступила на закрытии исторического праздника «Воевода Шуйский» 23.08.2025, 20:200 Член местного отделения РВИО в городе Великие Луки награжден памятной медалью 23.08.2025, 20:000 До +19 градусов и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 24 августа
23.08.2025, 19:400 Творческие семьи великолучан высадили яблони в парке «Петровский» 23.08.2025, 19:200 Псковские профсоюзы рассказали об оздоровлении трудящихся на Дне села Середка 23.08.2025, 19:000 В псковском «Птичьем дворике» появилась новая овечка 23.08.2025, 18:400 Турнир по метанию сулиц состоялся у Покровской башни в Пскове на празднике «Воевода Шуйский»
23.08.2025, 18:200 Президент Великолукской олимпийской академии награждён медалью Княгини Ольги 23.08.2025, 18:000 Постановочные сражения реконструкторов состоялись на псковском празднике «Воевода Шуйский» 23.08.2025, 17:400 В Мальском монастыре Печорского района состоялось выездное заседание по реставрации 23.08.2025, 17:200 Студенты Псково-Печерской духовной семинарии приняли участие в форуме «Открытие»
23.08.2025, 17:000 В Пскове прошли пожарно-тактические учения 23.08.2025, 16:400 Мушкетерский интерактив ждал гостей псковского праздника «Воевода Шуйский» 23.08.2025, 16:200 Школьники из белорусских Чашников: Само название Пушкинские Горы звучит как музыка 23.08.2025, 16:001 На фестивале «Русское лето. ZaРоссию» в Пскове выступят Анита Цой и группа «ПослеZавтра»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru