Крупнейшую за два месяца вспышку зафиксировали на Солнце

Ученые зарегистрировали на Солнце самую мощную вспышку с 20 июня 2025 года, ее максимальное излучение отмечено в 08:24 мск. Вспышка достигла уровня M4.6 и была отнесена к четвертой категории по современной пятибалльной системе. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

«Сейчас центры активности пока далеки от прямого направления на Землю, однако в ближайшие сутки они могут сместиться так, что вероятность воздействия на нашу планету существенно возрастет», - отметили в лаборатории.

По данным ученых, первые периферийные эффекты от выбросов плазмы могут затронуть Землю вечером 25 августа, а основное воздействие ожидается во второй половине суток 26 августа, пишет ТАСС.