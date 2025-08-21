Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова

Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова

Общество

«Постскриптум»: Соглашение о честных выборах и проверка депутатов на адекватность. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 августа. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко. Основные темы программы сегодня: Соглашение о честных выборах и политзабег;

Корытовский лесопарк ждет реконструкция;

Нужно ли проверять депутатов на адекватность?