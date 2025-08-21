Псковcкая обл.
Общество

«Постскриптум»: Соглашение о честных выборах и проверка депутатов на адекватность. ВИДЕО

25.08.2025 17:45|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 августа. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

  • Соглашение о честных выборах и политзабег;
  • Корытовский лесопарк ждет реконструкция;
  • Нужно ли проверять депутатов на адекватность?
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
