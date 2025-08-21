Общество

Тренинг по карьерному развитию пройдет в Пскове для молодежи

В целях содействия занятости молодежи и создания условий для карьерного самоопределения Молодежный кадровый центр Псковской области проводит тренинг «Упаковка опыта общественной деятельности в кейсы для карьеры», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотография Областного центра занятости населения

Спикером тренинга выступит федеральный эксперт по карьерному развитию, старший координатор по работе с партнерами проекта «Профразитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Слипченко.

В рамках тренинга эксперт представит практические советы, проверенные лайфхаки для успешного старта карьеры и секреты упаковки общественного опыта в резюме-кейсы. Участниками уникальной встречи станут более 30 студентов, школьников и молодых специалистов региона.

Тренинг пройдет 26 августа в 12:00 в Доме Молодежи (улица Конная, 2), кабинет 208.

Регистрация для участия обязательна и доступна по ссылке.