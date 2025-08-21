Общество

«Навигаторам детства» представили проекты для работы с юными псковичами

В Пскове состоялось традиционное августовское совещание работников образования региона. В рамках масштабной программы одна из дискуссионных площадок педсовета-2025 объединила советников директоров учебных заведений по воспитанию — «Навигаторов детства». О новых возможностях для совместной работы рассказали представители Движения первых и Российского общества «Знание», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Работу этой секции педсовета возглавила региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова.

Речь шла об активностях для школьников и студентов, а также их родителей и самих советников. Например, Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ проводит конкурс инициатив родительских сообществ. Он позволяет получить финансирование на реализацию общественно значимых проектов в размере от 200 тысяч рублей до двух миллиона рублей. В этом году конкурс прошел во второй раз.

«Четыре проекта от нашего региона стали победителями конкурса. Причем максимальный размер поддержки в категории до двух миллионов рублей получила инициатива Гимназии № 29 Пскова, на базе которой мы проводим нашу встречу. Поддержку получил цикл спортивно-краеведческих семейных встреч "Дорогами Победы"», — рассказала директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская.

Педагогам и советникам директоров учебных заведений по воспитанию на сайте «Знания» доступна библиотека готовых материалов для проведения занятий. Также они могут стать участниками специальных образовательных смен в Центре знаний «Машук». Помимо этого, школы могут открыть лектории при поддержке Общества «Знание».

А школьникам Псковской области адресован Всероссийский конкурс Знание. Лектор, в котором предусмотрена номинация «Юный лектор». Это возможность присоединиться к масштабной просветительской работе.

Кроме того в рамках профориентационной деятельности под эгидой проекта «Россия — мои горизонты» Общество «Знание» создает видеоролики о различных профессиях и отраслях экономики страны.