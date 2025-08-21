Общество

В Госдуме предложили сделать горячее питание в школах бесплатным

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать горячее питание в школах бесплатным для всех обучающихся. Слуцкий во вторник представил доклад «ЛДПР против неравенства в школьном образовании!».

«Мы уверены, что наша страна в состоянии накормить всех наших школьников без исключения. Если инициатива ЛДПР будет реализована, комбинаты детского питания заработают по всей России, а вместе с ними запустится логистика, производство питания, заготовка мяса, овощные склады, молочка. Миллионы накормленных детей и тысячи рабочих мест для их родителей! ЛДПР предлагает не медлить и запустить этот механизм как можно скорее», — сказал политик.

Лидер партии отметил, что от того, как питается школьник, зависит не только его здоровье, но и успеваемость, пишет РИА Новости.

«Доступное горячее питание в школе дает равные возможности для успешного обучения детям из многодетных семей и семей с разным достатком. Сэкономим на детском питании сегодня, завтра будем иметь хилую молодёжь, а послезавтра — больное население», — считает он.

По словам Леонида Слуцкого, пока в одних регионах России почти каждый ребёнок получает полноценный обед, в других — половина детей уходят из школы голодными.

«К примеру, если в Белгородской области горячее питание в школе получают более 98% детей, то в Севастополе — лишь около 50%. Бесплатное детское питание в начальных классах, которое появилось в нашей стране несколько лет назад, работает. ЛДПР давно предлагает идти дальше», — подчеркнул парламентарий.