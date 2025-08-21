Общество

В правительстве рассказали о новых мерах по борьбе с кибермошенниками

Во второй пакет мер против кибермошенников вошло порядка 20 инициатив, текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал журналистам, что пакет мер по борьбе с мошенничеством планируется внести в Госдуму осенью.

«Во второй «пакет» мер против кибермошенников вошло порядка 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде. Текущая версия документа опубликована для общественного обсуждения», - сообщили в аппарате.

С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через «Госуслуги» самозапрет на оформление сим-карт, пишет РИА Новости.