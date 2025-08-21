Общество

Умер актер озвучки «Ведьмака» Алексей Аптовцев

Актер театра, кино и телевидения Алексей Аптовцев, известный ролями в сериалах «Кремлевские курсанты» и «Метод Фрейда», умер на 49-м году жизни. Об этом сообщил художественный руководитель театра «ФЭСТ», где служил Аптовцев, Игорь Шаповалов.

«Да, [это правда], одну неделю он не дожил до своего 50-летия. Мы собирались всем театром приехать к нему 2 сентября», - сказал Шаповалов.

Аптовцев родился 2 сентября 1975 года в Москве. Окончил Театральное училище имени Щукина, работал в Театре драмы и комедии «ФЭСТ». Также известен по озвучке видеоигр, таких как «Ведьмак», Call of Duty, пишет ТАСС.