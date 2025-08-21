Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков летние террасы
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
День картофельного поля
вкусно и полезно плавленый сыр
выгодные условия кредитования бизнеса
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
Чем трактор лучше ламборджини
Задержание ректора ПсковГУ
нацпроект «Молодёжь и дети»
Педагог стала фермером
о работе профсоюзных здравниц
 
 
 
ещё Общество 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 26.08.2025 18:330 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 августа 26.08.2025 18:000 Атмосферу Франции создадут на театральном ужине в псковском ресторане «Гельдт» 26.08.2025 17:530 В России снизились цены на красную икру 26.08.2025 17:400 Пять пищеблоков отремонтировали в образовательных учреждениях Псковского района 26.08.2025 17:300 Половина респондентов Северо-Запада готовы иметь совместные счета - опрос
 
 
 
Самое популярное 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 24.08.2025 09:208 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 22.08.2025 15:353 Интерактив: Чуть ноги не переехал 19.08.2025 21:030 Мисс Вселенная Оксана Федорова выступит в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Кузница»: Система образования Псковской области к 1 сентября готова? ВИДЕО

26.08.2025 17:10|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 августа. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Меньше, чем через неделю начнется новый учебный год. Лето пролетело, а впереди 9 месяцев интересной, интенсивной и сложной образовательной работы для педагогов, детей и родителей. Каковы результаты подготовки к ней? Просто ремонты и капитальные ремонты в рамках федеральной программы – как в этом году с ними справились? Как повели себя подрядчики? Есть ли несданные объекты? Какие новые школы откроют к 1 сентября? 

Эти и другие вопросы мы сегодня обсудили с нашим экспертом – министром образования Псковской области Андреем Ермаковым.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 42 человека
26.08.2025, 18:330 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 августа 26.08.2025, 18:140 Названы муниципалитеты Псковской области с низкими темпами подготовки к отопительному сезону 26.08.2025, 18:000 Атмосферу Франции создадут на театральном ужине в псковском ресторане «Гельдт» 26.08.2025, 17:530 В России снизились цены на красную икру
26.08.2025, 17:400 Пять пищеблоков отремонтировали в образовательных учреждениях Псковского района 26.08.2025, 17:300 Половина респондентов Северо-Запада готовы иметь совместные счета - опрос 26.08.2025, 17:200 Псковичей приглашают на онлайн-презентацию конкурса игрового кино 26.08.2025, 17:100 «Кузница»: Система образования Псковской области к 1 сентября готова? ВИДЕО
26.08.2025, 17:000 «Верное направление» предлагает помощь тяжелобольным людям в Псковской области 26.08.2025, 16:450 В Псковской области пройдёт «горячая линия» на тему взыскания алиментов 26.08.2025, 16:380 Двое псковичей выиграли гранты от Росмолодежи на общую сумму более 590 тысяч рублей 26.08.2025, 16:350 День в истории ПЛН. 26 августа
26.08.2025, 16:290 Минпросвещения установило время на выполнение школьниками домашнего задания 26.08.2025, 16:250 Мы планово вступаем в новый учебный год — министр образования Псковской области 26.08.2025, 16:230 Вторая смена сохранится в 16 образовательных учреждениях Пскова и Великих Лук 26.08.2025, 16:150 «Беседка»: Есть ли у Псковской области шанс на технологическое лидерство? ВИДЕО
26.08.2025, 16:040 Жительнице Опочки назначили обязательные работы за неуплату алиментов 26.08.2025, 15:570 Готовится к выпуску медаль в честь псковичей, погибших при защите Отечества 26.08.2025, 15:470 Степень готовности новой школы в Гдове близится к 95% 26.08.2025, 15:440 Фестиваль детских музейных программ пройдет в первую школьную неделю в Пскове
26.08.2025, 15:410 Бюджетные места в медицинских вузах предложили сделать целевыми 26.08.2025, 15:270 «Ростелеком» объединяет поколения в повышении цифровой грамотности 26.08.2025, 15:200 Зарплаты учителей в новой флагманской школе под Псковом будут выше средних по региону 26.08.2025, 15:150 «Дневной дозор»: Достаточно ли хорошо украшен город Псков?
26.08.2025, 15:130 Представлен доработанный макет скульптуры воина для мемориала бойцам СВО в Пскове 26.08.2025, 15:070 Строительство новой школы на улице Юности в Пскове приостановлено 26.08.2025, 15:020 За перемещение 290 кг гашиша через границу осудили в Пскове граждан РФ и Сербии 26.08.2025, 14:560 Патриарх Кирилл вручил псковскому губернатору орден князя Даниила Московского II степени
26.08.2025, 14:490 Тренд на избинг: псковские миллениалы увлеклись тихим туризмом 26.08.2025, 14:480 ЦБ обязал банки раскрывать клиентам причины блокировки карт 26.08.2025, 14:420 Школа на улице Киселева в Пскове может не открыть свои двери 1 сентября 26.08.2025, 14:400 Женщину оштрафовали за фиктивную постановку на учет иностранцев в Порхове
26.08.2025, 14:240 Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту председателя СК на год 26.08.2025, 14:200 С начала года с территории Псковской области за границу отправились 56 собак 26.08.2025, 14:180 Приставы проверят бухгалтерии работодателей псковичей-должников по алиментам 26.08.2025, 14:090 Псковское отделение «Деловой России» поднялось на 50 пунктов в федеральном рейтинге
26.08.2025, 14:060 В правительстве рассказали о новых мерах по борьбе с кибермошенниками 26.08.2025, 14:050 В 2026 году отремонтируют четыре школы и два детсада в Псковской области 26.08.2025, 13:570 До +20 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 27 августа 26.08.2025, 13:520 Умер актер озвучки «Ведьмака» Алексей Аптовцев
26.08.2025, 13:510 Рособрнадзор сообщил, когда опубликуют проект с датами ЕГЭ и ОГЭ 26.08.2025, 13:340 Больше шести тысяч первоклассников начнут учебу 1 сентября в Псковской области 26.08.2025, 13:290 Две девушки пострадали при столкновении машин на Рижском проспекте в Пскове 26.08.2025, 13:270 «Псковские тепловые сети» винят некоторые «управляйки» в задержке подачи горячей воды 
26.08.2025, 13:190 Наука и бизнес должны идти вперед вместе — исполнительный директор реготделения «Деловой России» 26.08.2025, 13:150 «Гонки по вертикали»: предвыборные баттлы и первые победы оппозиции 26.08.2025, 13:100 Мобильный «десант» по догазификации снова работает в Пушкинских Горах 26.08.2025, 13:060 В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя
26.08.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о подготовке системы образования Псковской области к 1 сентября 26.08.2025, 12:490 Псковские росгвардейцы присоединились к акции «Собери ребёнка в школу» 26.08.2025, 12:470 Где искать технологические решения для предприятий, ответили псковичам 26.08.2025, 12:460 Границы участков на 137 кадастровых кварталов утвердили в Псковском районе
26.08.2025, 12:390 Ольга Бузова сыграет в спектакле «Мужчина нарасхват» в Пскове 26.08.2025, 12:360 Более 16 млрд рублей уже успели заработать самозанятые псковичи 26.08.2025, 12:280 Великолучанка похитила ювелирные украшения бывшей жены знакомого 26.08.2025, 12:260 Псковский театр драмы откроет сезон спектаклем «Битва жизни» 26 августа
26.08.2025, 12:160 Новый причал за 4 млн рублей хотят построить в псковской деревне Толбица 26.08.2025, 12:130 Суд аннулировал 10 договоров продажи сельхозугодий пыталовскому ИП 26.08.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Есть ли у Псковской области шанс на технологическое лидерство? 26.08.2025, 11:540 Автомобиль Ford Mondeo подожгли в Острове. ФОТО
26.08.2025, 11:530 «Кузница»: Система образования Псковской области к 1 сентября готова? 26.08.2025, 11:460 Александр Козловский поддержал идею о прямых трансляциях с производственных площадок 26.08.2025, 11:410 В Острове появилась новая зона отдыха для взрослых и детей 26.08.2025, 11:370 Балкон горел на четвертом этаже многоэтажки на Рижском проспекте в Пскове
26.08.2025, 11:220 «Псковский электромашиностроительный завод» сменил председателя правления 26.08.2025, 11:200 Кафе может появиться в бывшем здании казино на Октябрьском проспекте в Пскове 26.08.2025, 11:070 «Посадили в классах цветы»: как педагог из Себежского района стала фермером 26.08.2025, 11:050 Художника «пушкинских путей» представляет музей-заповедник «Михайловское»
26.08.2025, 10:580 Рыбак обнаружил утопленника в реке Ловать в Великих Луках 26.08.2025, 10:480 Участникам СВО окажут бесплатную юридическую помощь в Пскове 29 августа 26.08.2025, 10:410 В России подешевели капуста, картофель и морковь 26.08.2025, 10:340 Три артснаряда идентифицировали вблизи печорской деревни
26.08.2025, 10:240 Небезопасную говядину на границе в Псковской области вернули в Беларусь 26.08.2025, 10:180 Врач поликлиники рассказал о доступных псковичам вакцинах от гриппа 26.08.2025, 10:120 ФАС возбудила дела из-за завышения розничных цен на топливо 26.08.2025, 10:010 «Беседка»: Есть ли у Псковской области шанс на технологическое лидерство?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru