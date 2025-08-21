Общество

Скончался руководивший Новгородской областью почти 16 лет Михаил Прусак

Умер бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак, сообщил нынешний врио главы региона Александр Дронов в Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким покойного.

Михаил Прусак. Фото: Александр Дронов / Telegram

«Михаил Михайлович возглавлял Новгородскую область в очень непростые годы. Но его профессионализм, смелость, умение брать на себя ответственность и принимать подчас непопулярные решения позволили региону сделать важнейшие шаги в развитии. Кто-то считал, что он был резок и «неудобен», но Прусак всегда отстаивал свою позицию и интересы ставшей ему родной Новгородчины. Подтверждение тому — множество высоких государственных наград, которыми был отмечен Михаил Михайлович. Но больше всего он ценил доверие и уважение людей», — написал Александр Дронов.

Михаилу Прусаку было 65 лет. Он руководил Новгородской областью почти 16 лет, с 1991 по 2007 год. В августе 2007 года досрочно ушел в отставку с поста.