Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков летние террасы
День картофельного поля
выгодные условия кредитования бизнеса
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Задержание ректора ПсковГУ
Чем трактор лучше ламборджини
нацпроект «Молодёжь и дети»
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Общество 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 27.08.2025 08:200 Выпускников медвузов будут курировать наставники 27.08.2025 08:000 В России предлагают отказаться от индексации маткапитала на первенца 27.08.2025 07:000 День российского кино отмечают 27 августа 26.08.2025 22:000 Причины раздражения от счастливых людей назвал психолог 26.08.2025 21:150 В Пушкинских Горах представили новых руководителей маслосырзавода и Комбината коммунальных услуг
 
 
 
Самое популярное 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 24.08.2025 09:208 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 22.08.2025 15:353 Интерактив: Чуть ноги не переехал 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 21.08.2025 21:400 Паук-оса замечен в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России предлагают отказаться от индексации маткапитала на первенца

27.08.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предлагают направить всю будущую индексацию маткапитала на доплаты за второго и последующих детей. Такой шаг сократит разрыв между поддержкой при рождении первенца (690 тыс. рублей) и второго ребенка (222 тыс. рублей), отмечает автор доклада «Тринадцать тезисов об экономике. Демографический кризис» Екатерина Сабельникова.

В Госдуме предложили увеличить маткапитал за первого ребенка до миллиона рублей : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Маткапитал до 2020 года предоставлялся только при рождении второго и следующих детей. Позднее программу расширили на первенца, и именно на него теперь приходится основная сумма выплат. Это помогло многим семьям решиться на ребенка раньше, но первого малыша родители обычно заводят в любом случае. А вот при рождении второго ребенка материальная помощь играет куда более значимую роль, тогда как серьезных стимулов для этого сейчас нет.

Поэтому эффективнее было бы перераспределить поддержку так, чтобы большая часть средств приходилась именно на второго и последующих детей.

Как рассказали в Минтруде, на август 2025 года выдано более 443 тыс. сертификатов, из них 311 тыс. — на первых детей. При этом за последние годы доля из них, связанных со вторым и последующими детьми, оставалась стабильной — около 55–59%, пишут «Известия».

В целом рождаемость в России продолжает падать и обновляет исторические минимумы. В I квартале 2025 года на свет появилось около 289 тыс. детей — на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 43 человека
27.08.2025, 08:400 Беговую тренировку к Международному дню бокса проведут в Пскове 27.08.2025, 08:200 Выпускников медвузов будут курировать наставники 27.08.2025, 08:000 В России предлагают отказаться от индексации маткапитала на первенца 27.08.2025, 07:300 Международный день бокса празднуют 27 августа
27.08.2025, 07:000 День российского кино отмечают 27 августа 26.08.2025, 22:000 Причины раздражения от счастливых людей назвал психолог 26.08.2025, 21:400 Верховный суд разъяснил, когда за езду на электросамокате могут лишить прав 26.08.2025, 21:150 В Пушкинских Горах представили новых руководителей маслосырзавода и Комбината коммунальных услуг
26.08.2025, 20:500 Семь молодых педагогов пришли работать в школы Псковского района 26.08.2025, 20:300 Псковичей приглашают на просмотр фильма «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова 26.08.2025, 20:100 Обучающий семинар для новых профлидеров здравоохранения прошел в Пскове 26.08.2025, 19:500 Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации причала на великолукской базе отдыха
26.08.2025, 19:480 100 молодых людей посетили псковский августовский слёт «Академия лидерства» 26.08.2025, 19:420 «Мисс Вселенная — 2002» прокатилась на судне «Иния» в Пскове  26.08.2025, 19:330 В следственном изоляторе города Великие Луки сыграли две свадьбы  26.08.2025, 19:300 В конкурсе «Молодой профсоюзный лидер 2025» в Псковской области задействуют наставников
26.08.2025, 19:290 Причиной тройного ДТП в Пскове на съезде с моста Невского стал объезд неровности 26.08.2025, 19:120 Четырех псковичей осудили за уклонение от уплаты таможенных платежей на 13,2 млн рублей 26.08.2025, 19:100 В последний день лета в Пскове собираются на прогулку «Аллеями старого города» 26.08.2025, 19:070 Скончался руководивший Новгородской областью почти 16 лет Михаил Прусак
26.08.2025, 18:500 Хелью Маяк о фестивале народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» 26.08.2025, 18:330 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 августа 26.08.2025, 18:140 Названы муниципалитеты Псковской области с низкими темпами подготовки к отопительному сезону 26.08.2025, 18:000 Атмосферу Франции создадут на театральном ужине в псковском ресторане «Гельдт»
26.08.2025, 17:530 В России снизились цены на красную икру 26.08.2025, 17:400 Пять пищеблоков отремонтировали в образовательных учреждениях Псковского района 26.08.2025, 17:300 Половина респондентов Северо-Запада готовы иметь совместные счета - опрос 26.08.2025, 17:200 Псковичей приглашают на онлайн-презентацию конкурса игрового кино
26.08.2025, 17:100 «Кузница»: Система образования Псковской области к 1 сентября готова? ВИДЕО 26.08.2025, 17:000 «Верное направление» предлагает помощь тяжелобольным людям в Псковской области 26.08.2025, 16:450 В Псковской области пройдёт «горячая линия» на тему взыскания алиментов 26.08.2025, 16:380 Двое псковичей выиграли гранты от Росмолодежи на общую сумму более 590 тысяч рублей
26.08.2025, 16:350 День в истории ПЛН. 26 августа 26.08.2025, 16:290 Минпросвещения установило время на выполнение школьниками домашнего задания 26.08.2025, 16:250 Мы планово вступаем в новый учебный год — министр образования Псковской области 26.08.2025, 16:230 Вторая смена сохранится в 16 образовательных учреждениях Пскова и Великих Лук
26.08.2025, 16:150 «Беседка»: Есть ли у Псковской области шанс на технологическое лидерство? ВИДЕО 26.08.2025, 16:040 Жительнице Опочки назначили обязательные работы за неуплату алиментов 26.08.2025, 15:570 Готовится к выпуску медаль в честь псковичей, погибших при защите Отечества 26.08.2025, 15:470 Степень готовности новой школы в Гдове близится к 95%
26.08.2025, 15:440 Фестиваль детских музейных программ пройдет в первую школьную неделю в Пскове 26.08.2025, 15:410 Бюджетные места в медицинских вузах предложили сделать целевыми 26.08.2025, 15:270 «Ростелеком» объединяет поколения в повышении цифровой грамотности 26.08.2025, 15:200 Зарплаты учителей в новой флагманской школе под Псковом будут выше средних по региону
26.08.2025, 15:150 «Дневной дозор»: Достаточно ли хорошо украшен город Псков? 26.08.2025, 15:130 Представлен доработанный макет скульптуры воина для мемориала бойцам СВО в Пскове 26.08.2025, 15:070 Строительство новой школы на улице Юности в Пскове приостановлено 26.08.2025, 15:020 За перемещение 290 кг гашиша через границу осудили в Пскове граждан РФ и Сербии
26.08.2025, 14:560 Патриарх Кирилл вручил псковскому губернатору орден князя Даниила Московского II степени 26.08.2025, 14:490 Тренд на избинг: псковские миллениалы увлеклись тихим туризмом 26.08.2025, 14:480 ЦБ обязал банки раскрывать клиентам причины блокировки карт 26.08.2025, 14:420 Школа на улице Киселева в Пскове может не открыть свои двери 1 сентября
26.08.2025, 14:400 Женщину оштрафовали за фиктивную постановку на учет иностранцев в Порхове 26.08.2025, 14:240 Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту председателя СК на год 26.08.2025, 14:200 С начала года с территории Псковской области за границу отправились 56 собак 26.08.2025, 14:180 Приставы проверят бухгалтерии работодателей псковичей-должников по алиментам
26.08.2025, 14:090 Псковское отделение «Деловой России» поднялось на 50 пунктов в федеральном рейтинге 26.08.2025, 14:060 В правительстве рассказали о новых мерах по борьбе с кибермошенниками 26.08.2025, 14:050 В 2026 году отремонтируют четыре школы и два детсада в Псковской области 26.08.2025, 13:570 До +20 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 27 августа
26.08.2025, 13:520 Умер актер озвучки «Ведьмака» Алексей Аптовцев 26.08.2025, 13:510 Рособрнадзор сообщил, когда опубликуют проект с датами ЕГЭ и ОГЭ 26.08.2025, 13:340 Больше шести тысяч первоклассников начнут учебу 1 сентября в Псковской области 26.08.2025, 13:294 Две девушки пострадали при столкновении машин на Рижском проспекте в Пскове
26.08.2025, 13:270 «Псковские тепловые сети» винят некоторые «управляйки» в задержке подачи горячей воды  26.08.2025, 13:190 Наука и бизнес должны идти вперед вместе — исполнительный директор реготделения «Деловой России» 26.08.2025, 13:150 «Гонки по вертикали»: предвыборные баттлы и первые победы оппозиции 26.08.2025, 13:100 Мобильный «десант» по догазификации снова работает в Пушкинских Горах
26.08.2025, 13:060 В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя 26.08.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о подготовке системы образования Псковской области к 1 сентября 26.08.2025, 12:490 Псковские росгвардейцы присоединились к акции «Собери ребёнка в школу» 26.08.2025, 12:470 Где искать технологические решения для предприятий, ответили псковичам
26.08.2025, 12:460 Границы участков на 137 кадастровых кварталов утвердили в Псковском районе 26.08.2025, 12:390 Ольга Бузова сыграет в спектакле «Мужчина нарасхват» в Пскове 26.08.2025, 12:360 Более 16 млрд рублей уже успели заработать самозанятые псковичи 26.08.2025, 12:280 Великолучанка похитила ювелирные украшения бывшей жены знакомого
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru