Общество

В России предлагают отказаться от индексации маткапитала на первенца

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предлагают направить всю будущую индексацию маткапитала на доплаты за второго и последующих детей. Такой шаг сократит разрыв между поддержкой при рождении первенца (690 тыс. рублей) и второго ребенка (222 тыс. рублей), отмечает автор доклада «Тринадцать тезисов об экономике. Демографический кризис» Екатерина Сабельникова.

Маткапитал до 2020 года предоставлялся только при рождении второго и следующих детей. Позднее программу расширили на первенца, и именно на него теперь приходится основная сумма выплат. Это помогло многим семьям решиться на ребенка раньше, но первого малыша родители обычно заводят в любом случае. А вот при рождении второго ребенка материальная помощь играет куда более значимую роль, тогда как серьезных стимулов для этого сейчас нет.

Поэтому эффективнее было бы перераспределить поддержку так, чтобы большая часть средств приходилась именно на второго и последующих детей.

Как рассказали в Минтруде, на август 2025 года выдано более 443 тыс. сертификатов, из них 311 тыс. — на первых детей. При этом за последние годы доля из них, связанных со вторым и последующими детьми, оставалась стабильной — около 55–59%, пишут «Известия».

В целом рождаемость в России продолжает падать и обновляет исторические минимумы. В I квартале 2025 года на свет появилось около 289 тыс. детей — на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.