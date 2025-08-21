Общество

Выпускников медвузов будут курировать наставники

Выпускники основных медвузов, прошедшие первичную аккредитацию по той или иной специальности, в течении трех лет будут осуществлять медицинскую деятельность под руководством наставника. Такие изменения в федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в России» и «Об образовании в России» 26 августа одобрил кабмин.

Все бюджетные места станут целевыми, молодые люди обязаны будут заключить договор о целевом обучении, объяснили в пресс-службе Минздрава.

Выпускников будет курировать наставник в организации, указанной в договоре о целевом обучении или в организациях, которые участвуют в реализации программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, пишут «Известия».

Люди, выполняющие функции наставника, будут получать надбавку к заработной плате, добавили в ведомстве.