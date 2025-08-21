Общество

В Госдуму внесут проект о выходном 1 сентября для родителей школьников

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается гарантировать родителям школьников один день неоплачиваемого отпуска 1 сентября.

Авторами инициативы стали лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (СРЗП). Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.

«Проектом федерального закона предлагается закрепить в части 2 статьи 128 Трудового кодекса Российской Федерации новую категорию работников, которым работодатель обязан предоставить по письменному заявлению отпуск без сохранения заработной платы», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

К таким лицам предлагается отнести родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) детей, обучающихся с первого по 11-й классы. Проектом предусматривается, что им гарантируется предоставление одного неоплачиваемого дня отпуска в связи с началом учебного года, пишет РИА Новости.

Сергей Миронов рассказал, что в настоящее время ТК РФ определяет категории работников, которым работодатель по письменному заявлению обязан предоставить отпуск без сохранения зарплаты, то есть отпуск за свой счет, и внесенная поправка включает в число таких лиц и родителей школьников.

«Скоро 1 сентября, и родители, конечно же, хотят провести этот торжественный день вместе с детьми. Для этого они отпрашиваются с работы, берут отгул или день в счет отпуска. Но решение вопроса в конечном итоге остается за работодателем, который может и не отпустить сотрудника», — сказал он.

Политик добавил, что День знаний – не только школьный, но и семейный праздник, и проводить ребенка в школу, поддержать его, побывать с ним на торжественной линейке – очень важно.

«Родители должны иметь законное право попросить для этого день отпуска. В случае принятия нашей инициативы, работодатели не смогут им в этом отказывать», — подытожил политик.