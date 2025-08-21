Псковcкая обл.
Общество

Псковичи могут дать свою оценку работе полиции

27.08.2025 13:45

УМВД России по Псковской области проводит опрос общественного мнения о деятельности стражей порядка региона: он пройдет с 27 августа по 26 сентября. В этот раз сотрудники полиции опросят жителей всех районов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД.

Фото: УМВД России по Псковской области

Общественное мнение является основным критерием оценки оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов. Изучение его результатов помогает повышать эффективность усилий по обеспечению безопасности граждан. В проведении мониторинга принимают участие представители Общественных советов при территориальных органах МВД России, участковые уполномоченные полиции и другие заинтересованные подразделения ведомства.

Они осуществят обход граждан и предложат им заполнить анкеты, которые носят анонимный характер. Этот опросный лист содержит вопросы, касающиеся оценки степени защищенности граждан, а также уровня их доверия полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности. Таким образом, горожане получают возможность оценить вклад сотрудников полиции своего муниципалитета в дело борьбы с преступностью.

Затем полученные результаты будут обобщены, что позволит сделать соответствующие выводы и наметить меры по совершенствованию работы подразделений полиции, заключили в ведомстве. 

Источник: Псковская Лента Новостей
