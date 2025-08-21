Общество

Умер оперный певец Сергей Алексашкин

Народный артист России оперный солист Сергей Алексашкин умер на 74-м году жизни. Об этом сообщается на странице Мариинского театра во «ВКонтакте».

Артист служил в этом театре 36 лет. В его репертуар вошли более 40 партий, к каждой из которых Алексашкин «умел найти собственный ключ», говорится в сообщении. Певец запомнился зрителям не только как талантливый бас, но и как драматический актер.

«Его безукоризненный талант проживания образа и виртуозного перевоплощения, глубокий голос, особенно раскрывающийся в русском репертуаре, пленили зрителей разных уголков света», - отметили в театре.

Алексашкин гастролировал в странах США, Европы, Австралии, Японии, Южной Корее, выступал в качестве приглашенного солиста на сценах театра Ла Скала, Метрополитен-оперы, Королевского театра Ковент-Гарден, а также Римского, Вашингтонского и Гамбургского оперных театров, Финской национальной оперы, Королевской оперы в Стокгольме. Артист сотрудничал с крупнейшими дирижерами, пел на сценах известных европейских концертных залов.

Коллектив Мариинского театра выразил соболезнования родным и близким артиста, его коллегам и друзьям.

О дате и месте прощания с Алексашкиным будет сообщено дополнительно.