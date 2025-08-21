Общество

Т2 предоставляет безлимитный трафик на популярные маркетплейсы

T2, российский оператор мобильной связи, запускает новую услугу «Безлимит на маркетплейсы». Клиенты популярных открытых тарифов оператора могут бесплатно пользоваться сервисами Ozon, Wildberries, Lamoda и Авито без ограничений по интернет-трафику, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: Т2

Т2 предоставляет безлимитный интернет на маркетплейсы на открытых для подключения тарифах «Мой онлайн+», «Везде онлайн», Premium и Black без изменения абонентской платы. Новый сервис предоставляет неограниченный доступ к мобильным приложениям и веб-сайтам самых популярных российских маркетплейсов Ozon, Wildberries, Lamoda и онлайн-платформы «Авито». Абоненты получают максимальный комфорт при онлайн-шопинге: могут просматривать каталоги товаров, читать отзывы и оформлять заказы без ограничений по объему использованного трафика.