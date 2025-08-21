Т2 предоставляет безлимитный трафик на популярные маркетплейсы

T2, российский оператор мобильной связи, запускает новую услугу «Безлимит на маркетплейсы». Клиенты популярных открытых тарифов оператора могут бесплатно пользоваться сервисами Ozon, Wildberries, Lamoda и Авито без ограничений по интернет-трафику, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Фото: Т2
Т2 предоставляет безлимитный интернет на маркетплейсы на открытых для подключения тарифах «Мой онлайн+», «Везде онлайн», Premium и Black без изменения абонентской платы. Новый сервис предоставляет неограниченный доступ к мобильным приложениям и веб-сайтам самых популярных российских маркетплейсов Ozon, Wildberries, Lamoda и онлайн-платформы «Авито». Абоненты получают максимальный комфорт при онлайн-шопинге: могут просматривать каталоги товаров, читать отзывы и оформлять заказы без ограничений по объему использованного трафика.