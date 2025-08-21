Общество

В Пскове прошёл большой августовский педагогический совет

В Пскове прошёл большой августовский педагогический совет. Об этом пишет глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram-канал

«Особую признательность выражаю нашим учителям, воспитателям и наставникам. 34 педагога сегодня были удостоены наград за значительный вклад в развитие образования города. Ваш профессионализм и преданность делу – основа наших успехов! Мы ценим ваш уровень мастерства и готовы его поддерживать материально. Так, педагоги, чьи ученики показали высший балл на ЕГЭ, получат единовременную премию в размере 30 тысяч рублей», - пишет Борис Елкин.

Кроме того, в этом году в образовательные ряды «вступили» 45 молодых специалистов. Глава города отметил, что именно их энергия, знания и искренняя увлечённость способны изменить систему образования.

Для поддержки начинающих учителей вводится специальная программа подъёмных выплат: в первые три года работы молодые специалисты ежегодно будут получать по 80 тысяч рублей.



Также прорабатывается вопрос о ежемесячной стипендии в 5 тысяч рублей для студентов-целевиков педагогических специальностей, успешно сдающих сессии.

«Уверен, что вместе мы создадим все условия для того, чтобы каждый ребёнок в нашем городе мог раскрыть свои таланты и получить качественное образование, соответствующее вызовам современности!» - сообщил Борис Елкин.