Общество

Глава администрации Великих Лук присоединился к акции «Собери ребёнка в школу»

В Великих Луках продолжается реализация всероссийской акции партии «Единая Россия» – «Собери ребёнка в школу», направленной на поддержку семей с детьми в преддверии нового учебного года, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

В рамках акции главу администрации города Великие Луки Андрея Беляева посетила многодетная семья Зизюк. Римма Зизюк воспитывает троих детей: Александра, Ксению и младшую Машу. Двое старших — школьники, а Маша посещает детский сад.

Андрей Беляев помог Александру и Ксении подготовиться к новому учебному году: вручил школьные рюкзаки и все необходимые принадлежности для учёбы.

«Я сам из многодетной семьи и знаю, насколько это важно — быть готовыми к 1 сентября. Такие встречи не просто формальность — это реальное участие и поддержка, которую семьи чувствуют», — отметил глава администрации.

Дети поделились своими увлечениями: Александр занимается спортом, поёт в церковном хоре, помогает храму на улице Заслонова и осваивает алтарное служение. Ксения мечтает стать стюардессой. Младшая Маша мечтает стать врачом.

Также в администрации отметили, что особым моментом встречи стало исполнение детьми песни «Катюша», а Ксения вручила Андрею Беляеву рисунок, посвящённый российским военнослужащим.

Ранее к акции присоединился глава города Николай Козловский, который оказал помощь шестерым детям из нуждающихся семей, вручив им школьные рюкзаки и необходимые принадлежности.

«Руководство города выражает благодарность всем жителям и организациям, принимающим участие в акции. Собери ребёнка в школу» — это не только помощь семьям, но и важный шаг в формировании атмосферы заботы и взаимопонимания в обществе», - заключили в администрации Великих Лук.