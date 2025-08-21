Общество

В Псковской области завершился первый день тура популярных зарубежных тревел-блогеров

Первый день блог-тура для популярных тревел-блогеров из России, Индии, Индонезии и Канады завершен, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве труда и занятости Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство труда и занятости Псковской области

В рамках программы блогеры посетили Псковский Кремль, Ольгинскую часовню, стадион «Машиностроитель», гимназию № 29, Псковский клинический перинатальный центр, жилой комплекс «Александрия», а также узнали об инвестиционном потенциале Псковской области и доступных мерах поддержки и развития малого предпринимательства в центр «Мой бизнес».

Кроме этого, участники блог-тура познакомились с участниками государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников, проживающими в Псковской области.

Познакомились с деятельность Псковского филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и Центра содействия переселению «Соотечественник».

Блог-тур организован Центром содействия переселению «Соотечественник» совместно с некоммерческой организацией «Добро пожаловать в Россию» при поддержке Правительства Псковской области.