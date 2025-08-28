Общество

Впервые в Псковской области установлена карантинная зона по чёрному еловому усачу

На территории двух районов Псковской области впервые установлена карантинная фитосанитарная зона по большому чёрному еловому усачу, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе проведенного в 2025 году мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Псковской области на территории Великолукского района в границах лесных насаждений Стайковского участкового лесничества впервые на территории области выявлена популяция карантинного объекта – большого чёрного елового усача (Monochamusurussovii), что подтверждается данными лабораторных исследований. Данный карантинный объект зарегистрирован на территории Ленинградской, Новгородской и Вологодской областей.

С целью предотвращения распространения вредителя установлена карантинная фитосанитарная зона общей площадью 22370 га и введен карантинный фитосанитарный режим в границах лесных насаждений Великолукского и Невельского районов. Также разработана программа локализации и ликвидации популяции большого чёрного елового усача.