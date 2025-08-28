Общество

Порядка 100 мероприятий проведут ко Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества

План патриотических и культурных мероприятий рассмотрели на оргкомитете по подготовке и проведению Дня памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Заседание состоялось в четверг, 28 августа, под председательством губернатора Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Глава региона напомнил, что региональная памятная дата установлена 18 сентября.

«Мы работаем не только на краткосрочную, но и долгосрочную перспективу. Запускаем большой и принципиально важный для региона проект, ответственность высокая. Отнестись к этому нужно максимально серьезно и дать хороший старт всем памятным мероприятиям на годы вперед», — подчеркнул губернатор.

Брендбук памятной даты включает в себя основные символические и цветовые решения, а также варианты сувенирной продукции. В основу графического изображения логотипа и цветовой гаммы заложены два образа — орден Мужества и скульптура русского воина — элемент первого мемориала Псковской области, посвященного памяти героев СВО в Выбутах.

Программа празднования включит в себя порядка 100 различных мероприятий. На территории региона планируются митинги и возложения у памятных знаков и воинских мемориалов, патриотические акции, кинопоказы, выставки и другие мероприятия.

Важным событием празднования региональной памятной даты станет открытие масштабной выставки «Чужие и СВОи. Обличья и лица», посвященной событиям специальной военной операции. Псков будет вторым регионом, где ее продемонстрируют. Экспозиция расположится в здании Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Каверина.

В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы продолжается создание серии фильмов по проекту «Славе не меркнуть, подвигу жить: Герои России в истории и современности». В рамках памятной даты пройдут премьерные показы о героях — участниках СВО Денисе Дементьеве и Игоре Суханове.

Также 18 сентября пройдет научная конференция «Форпост земли Русской». Она посвящена исследованию роли Пскова в ключевых военных конфликтах на протяжении его многовековой истории. Еще одним мероприятием станет концерт с участием одного из ведущих коллективов страны в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Кроме того, на заседании обсудили запуск тематического просветительского проекта и ведомственные планы мероприятий по случаю Дня памяти псковичей, погибших при защите Отечества.