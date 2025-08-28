Общество

Псковские полицейские участвуют в акции «Помоги пойти учиться»

Псковские полицейские продолжают принимать участие во Всероссийской акции МВД России «Помоги пойти учиться», которая традиционно проводится в преддверии начала нового учебного года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Представители регионального управления МВД России подполковник полиции Денис Соловцев и капитан полиции Владимир Тиханин передали Псковскому областному отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» подарки, канцелярские принадлежности и рюкзачки, а также поздравления с приближающимся праздником.

В благодарность председатель Псковского областного отделения «Всероссийского общества инвалидов» Галина Курочкина передала сотрудникам благодарственное письмо и выразила надежду, что совместными усилиями полицейским и общественникам удастся помочь еще многим семьям.