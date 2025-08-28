Общество

Запись в Школу сахарного диабета открыли в Пскове

Запись в Школу сахарного диабета открыли в Псковской городской поликлинике на сентябрь 2025. Занятия будут проходить два раза в неделю, и являются бесплатными. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Псковской области.

Школа сахарного диабета - это образовательный проект для пациентов, который реализовывается в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Лектором «Школы сахарного диабета» является врач-терапевт первой поликлиники Валерия Феоктистова. Главная цель — грамотно информировать пациентов о болезни и научить предотвращать негативные последствия со здоровьем.





Основными задачами обучения в Школе сахарного диабета являются освоение практических навыков самоконтроля:

гликемии,

артериального давления,

веса,

овладение техникой инъекций инсулина,

подсчета хлебных единиц;

навыков оказания первой само- и взаимопомощи при низком и высоком уровне гликемии;

профилактика острых и поздних осложнений сахарного диабета,

освоение правил рационального питания и физических нагрузок.









Также обучение разрушает многочисленные неверные представления о болезни, которые часто распространены среди пациентов.

Занятия проходят на 3 этаже в конференц-зале первого структурного подразделения по адресу улица Кузнецкая 19. Участие бесплатное. Записаться на занятие можно в контакт-центре поликлиники по номеру телефону 299-028.