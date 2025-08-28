Общество

Акт вандализма совершили на новой спортивной площадке в Неелово

На новой спортивной площадке в Неелово, строительство которой только завершилось в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», совершили акт вандализма. Неизвестные порвали резиновое покрытие площадки и погнули баскетбольные кольца. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ВКонтакте

«Площадка должна была пройти приемку и быть торжественно открыта в выходные. Но сегодня обнаружились последствия неадекватного поведения пока не установленных лиц: порвано резиновое покрытие, погнуты кольца на баскетбольных щитах. Вместе с подрядчиком на места был приглашен участковый уполномоченный полиции», - сообщила она.

Наталья Федорова подчеркнула, что подрядчик в ближайшие дни приступит к устранению последствий асоциального поступка.

«Всё будет восстановлено, и площадка будет радовать людей», - заключила она.

Помимо этого, на территории Псковского района подрядчик завершил работы ещё на одном объекте - общественной территории в Писковичах, объект сдан. Работы по третьей общественной территории в рамках ФКГС идут в хорошем темпе: центральный сквер в Середке преображается.

Реализацию национальных проектов в Псковском районе обсудили сегодня, 28 августа, на ежемесячном контрольном совещании. На нём ответственные по направлениям представили результаты проделанной работы.

«Комплексное развитие территорий – еще один проект в рамках «Инфраструктуры для жизни». Строительство модульной газовой котельной в новом микрорайоне в Хотицах стоит на особом контроле. В настоящее время подрядчик бетонирует плиту-основание под котельную», - сообщила Наталья Федорова.

Глава Псковского района также отметила, что работу с проектами продолжается по всем направлениям: на контроле держится темп и качество работ, своевременно оформляются документы и отчетность.