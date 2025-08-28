Общество

Международный день действий против ядерных испытаний празднуют 29 августа

Международный день действий против ядерных испытаний утвержден на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в декабре 2009 года (резолюция 64/35). Дата, отмечаемая 29 августа, призвана активизировать усилия ООН, государств мира, межправительственных и неправительственных организаций в деле прекращения ядерных испытаний. Это необходимое условие для создания безопасного мира.

В преамбуле соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи подчеркивается: нужно «положить конец ядерным испытаниям с тем, чтобы предотвратить их опустошительные и пагубные последствия для жизни и здоровья людей». Также она призывает к более активному просвещению и информированию людей «о последствиях испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов и необходимости их прекращения как одному из средств достижения цели построения мира, свободного от ядерного оружия».

С инициативой же принятия этой резолюции, имеющей большое число авторов и соавторов, выступила Республика Казахстан, которая предложила и дату Дня, с тем чтобы отметить закрытие в этот день в 1991 году Семипалатинского ядерного полигона.

С середины 20 века — со времени начала испытаний ядерного оружия — их было проведено почти две тысячи. История ядерных испытаний — это история страданий. Опустошительным последствиям испытаний для жизни людей, не говоря уже о радиоактивных осадках от атмосферных испытаний, уделялось мало внимания. Опыт и история продемонстрировали человечеству ужасные и трагические последствия испытаний ядерного оружия, особенно тогда, когда они выходили из-под контроля, а современное ядерное оружие является гораздо более мощным и разрушительным.

Основным инструментом для прекращения испытаний ядерного оружия является Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который был принят Генеральной Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 года. Этот документ впервые установил существенные ограничения на проведение ядерных испытаний в трех средах и заложил прочную основу для международных усилий по дальнейшему их запрещению.

На сегодняшний день 187 стран подписали договор и 178 его ратифицировали. Для вступления Договора в силу, он должен быть ратифицирован государствами со значительным ядерным потенциалом. Несмотря на то, что ДВЗЯИ так и не вступил в силу, почти все ядерные государства ввели добровольные односторонние моратории на ядерные испытания. В мае 2010 года все государства участники обязались взаимодействовать с тем, чтобы стремиться к безопасности в мире, свободном от ядерного оружия, и охарактеризовали установление запрета на ядерные испытания как «жизненно важную задачу».

В настоящее время все южное полушарие планеты уже практически стало зоной, свободной от ядерного оружия в силу региональных договоров: договора Раротонга, охватывающего южную часть Тихого океана; Пелиндабского договора, охватывающего Африку; Бангкокского договора, охватывающего Южную Азию, и договора Тлателолко, охватывающего Латинскую Америку и Карибский бассейн.

В своей новой Повестке дня в области разоружения «Обеспечение нашего общего будущего», представленной 24 мая 2018 года, Генеральный секретарь ООН заявил, что распространение ядерного оружия представляет экзистенциальную угрозу для человечества. Он подчеркнул, что одна механическая ошибка, сбой в электронной системе или человеческая оплошность могут привести к катастрофе, когда с лица земли исчезнут целые города, пишет calend.ru.

Глава ООН призвал государства-члены, не ратифицировавшие Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сделать это как можно скорее. Он отметил, что необходимо принимать меры для того, чтобы это соглашение оставалось важнейшим инструментом в осуществлении повестки дня в области разоружения.

Впервые Международный день действий против ядерных испытаний был проведен в 2010 году, и с тех пор ежегодно к этой дате в разных странах приурочено проведение различных согласованных мероприятий (это симпозиумы, конференции, выставки, конкурсы, публикации, лекции в учебных заведениях, информационные передачи и другие события).

Всё это, наряду с другими событиями и мероприятиями, способствует формированию глобальной обстановки, открывающей более оптимистичные перспективы продвижения к миру, свободному от ядерного оружия. И хотя признаки прогресса в различных областях данной сферы налицо, но и проблемы остаются. Поэтому, отмечая ежегодно Международный день действий против ядерных испытаний, мы делаем еще один шаг к укреплению мира и безопасности во всем мире.