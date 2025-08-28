Общество

Скончалась сотрудник псковской общественной приемной «Единой России» Елена Иванова

Ушла из жизни сотрудник региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Елена Иванова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото: «Единая Россия»

Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Псковской области и региональный исполнительный комитет партии выражают свои соболезнования родным и близким Елены Ивановой, ушедшей из жизни 28 августа.

«Елена Артемьевна длительное время работала сотрудником региональной общественной приемной партии и являлась помощником члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по Псковской области, заместителя председателя Совета Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи "Воспитанники комсомола - моё Отечество". Коллеги по партии искренне соболезнуют родным и близким в связи с ее смертью. Активная позиция, целеустремленность, искренняя забота о тех, с кем она ежедневно взаимодействовала - такой ее запомнят все, кто был с ней знаком», - сообщили в реготделении.