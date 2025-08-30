Общество

Секреты безопасного клева напомнили псковичам в МЧС

Правила безопасности на рыбалке сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

«Лето подходит к концу, но это не повод отказываться от любимого занятия – рыбалки! Однако, с наступлением осени меняются и условия на водоемах, поэтому важно помнить о некоторых правилах. МЧС напоминает о ключевых моментах, которые помогут провести время у воды с удовольствием и без неприятностей», - сообщили в МЧС.

Перед выходом необходимо:

узнать прогноз погоды;

убедиться, что телефон заряжен;

сообщить близким направление.

С собой необходимо взять:

спасательные средства (например, спасательный жилет);

аптечку первой помощи;

прибор для подачи световых сигналов (фонарик);

теплую одежду по погоде.

Во время рыбалки:

избегать перемещения по реке в темноте или при плохой видимости;

не употреблять алкогольные напитки.

«Помни: даже самый богатый улов не стоит твоей жизни!» - добавили в МЧС.