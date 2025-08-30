Общество

В Пскове состоялась лекция цикла «Технологическая перспектива»

На парклете «Эфир», который завод «Титан-Полимер» открыл в августе, прошла вторая встреча научно-популярного лектория «Технологическая перспектива», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото здесь и далее: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Спикерами стали эксперты региона, которые поделились знаниями о современных технологиях и экологических инициативах.

Александр Цветков, кандидат физико-математических наук, заместитель директора по образовательной деятельности Детского технопарка «Кванториум Псков» и победитель Всероссийского конкурса «Знание. Лектор», рассказал о роли нанотехнологий и наноматериалов в повседневной жизни.

Максим Сотник, псковский экоактивист, руководитель проекта «Экобаза Псков» и член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Псковской области, выступил с лекцией о сортировке и переработке вторичных материалов, а также о деятельности «Экобазы».

После лекций участников ждала традиционная викторина с памятными призами для победителей.

Событие собрало школьников, студентов, представителей общественных организаций и молодежь региона.

«Лекторий продемонстрировал свою востребованность среди школьников, студентов и молодежи. Мы видим живой интерес и активное участие аудитории – это подтверждает, что выбранные спикерами темы актуальны, содержательны и вдохновляют на дальнейшее получение новых знаний. Мы продолжим регулярное проведение научно-популярных встреч на парклете и будем расширять их формат. Благодарим слушателей и спикеров – впереди нас ждет еще много интересного», - сообщил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.