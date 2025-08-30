Общество

Псковские приставы провели для праздник для детей новосокольнической деревни Насва

В преддверии Дня знаний сотрудники отделения судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов навестили ребят из многодетных семей посёлка Насва Новосокольнического района, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФССП по Псковской области

«Оксана Егоровна и Людмила Алексеевна воспитывают по трое своих детей, а ещё взяли под опеку трёх детей своих сестёр, проявляя настоящую заботу и любовь», - сообщили в ФССП.

Сотрудники ведомства подготовили для детей настоящий праздник: поздравили с наступающим 1 сентября, вручили наборы канцелярских товаров к школе и угостили всех мороженым. Сотрудники ОУПДС провели для ребят «Урок мужества», напомнив о важности патриотизма, смелости и силы духа.

«Для нас важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя защищённым и счастливым. Такие семьи — пример стойкости и доброты, и мы рады поддержать их», — отметили судебные приставы.