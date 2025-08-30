Общество

Фестиваль «Безопасный город» проходит в Пскове

Городской фестиваль для детей и родителей «Безопасный город», приуроченный к началу учебного года, проходит 31 августа на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фестиваль проводят в формате интерактивного квеста, где дети и их родители смогли проверить и закрепить свои знания по безопасности. В игровой и доступной форме участники познакомились с правилами поведения на дороге, во дворе, в общественных местах, в интернете, а также с действиями при пожаре и других чрезвычайных ситуациях.

Отдельное внимание уделили правилам безопасности для детей, которые остаются дома одни. Особенно это важно в преддверии начала учебного года.

На площадках фестиваля работают:

Главное управление МЧС России по Псковской области,

Госавтоинспекция и УМВД,

Школа безопасности «Стоп угроза»,

Российский Красный Крест,

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»,

Всероссийский студенческий корпус спасателей,

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям,

Всероссийское общество автомобилистов.

Жителей и гостей города ждут тематические мастер-классы по безопасному поведению в формате семейного квеста, выступления творческих коллективов, демонстрация специализированной техники МЧС, полиции и скорой помощи, машины инкассации, памятные сувениры и полезные методички для участников.

Фестиваль «Безопасный город» реализуется при грантовой поддержке конкурса «Т-Гранты: личные проекты» от Т-Банка, руководитель проекта Мария Андреева.